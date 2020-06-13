Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında 886 milyon lira tutarındaki ödemenin dün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız" ifadesini kullandı. Ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağı belirtildi. Pakdemirli, IPARD-II programı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Pakdemirli, 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını ve bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacağını kaydetti. ANKARA