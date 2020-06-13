Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi

Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi

Giriş Tarihi: 13.6.2020 ABONE OL
Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında 886 milyon lira tutarındaki ödemenin dün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlandığını söyledi. Bakan Pakdemirli, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 7 ilde, 37 bin 493 üreticiye 755 milyon lira, besi desteği kapsamında 75 ilde, 66 bin 638 yetiştiricimize 131 milyon lira olmak üzere toplamda 886 milyon lira destek ödemesi yapacağız" ifadesini kullandı. Ödemelerin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağı belirtildi. Pakdemirli, IPARD-II programı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Pakdemirli, 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını ve bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacağını kaydetti. ANKARA
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Üreticilere 886 milyon liralık destek ödemesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA