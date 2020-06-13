Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yurtdışındaki Türklerin tercihi Türkiye’den emeklilik

tercihi ’den emeklilik

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 13.6.2020 ABONE OL
Yurtdışındaki Türklerin tercihi Türkiye’den emeklilik
Avrupa ülkeleri ve Amerika salgınla mücadelede, hem sağlık hem de sosyal güvenlik politikalarıyla sınıfta kalırken bu ülkelerdeki Türk vatandaşları "sosyal güvence" için yönünü Türkiye'ye çevirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olanların sayısı 690 bini buldu. Ağustos 2019'dan itibaren de yaklaşık 120 bin başvuru geldi. Ocak-Mayıs döneminde de yaklaşık 8 bin kişiye aylık bağlandı. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, kurumun 35 ülkeyle sosyal güvenlik anlaşması bulunduğunu belirterek, yurtdışında yaşayan 690 bin Türk vatandaşına Türkiye'den aylık bağlandığını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle yurtdışında yaşayan Türklerin kısa çalışma kapsamında hak kaybının da önüne geçildi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurtdışındaki Türklerin tercihi Türkiye’den emeklilik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA