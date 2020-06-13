Yurtdışındaki Türklerin tercihi Türkiye’den emeklilik

Avrupa ülkeleri ve Amerika salgınla mücadelede, hem sağlık hem de sosyal güvenlik politikalarıyla sınıfta kalırken bu ülkelerdeki Türk vatandaşları "sosyal güvence" için yönünü Türkiye'ye çevirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli olanların sayısı 690 bini buldu. Ağustos 2019'dan itibaren de yaklaşık 120 bin başvuru geldi. Ocak-Mayıs döneminde de yaklaşık 8 bin kişiye aylık bağlandı. SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, kurumun 35 ülkeyle sosyal güvenlik anlaşması bulunduğunu belirterek, yurtdışında yaşayan 690 bin Türk vatandaşına Türkiye'den aylık bağlandığını söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifiyle yurtdışında yaşayan Türklerin kısa çalışma kapsamında hak kaybının da önüne geçildi.