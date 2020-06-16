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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

: ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

: Kamu bankaları (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank) tarafından devreye alınan düşük faizli kredi destek paketi sonrası konut satışları arttı. Bu kapsamda vatandaşlar da bankaların sunduğu ihtiyaç - taşıt - araştırmalarına hız verdi. Uzmanlar önümüzdeki dönemde satışların daha da artacağını ve rekor seviyede kredi kullanılacağını belirtiyor. Biz de İş Bankası, Garanti, Yapıkredi, QNB Finansbank ve diğer bankaların en güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik! İşte haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 16.6.2020 16:23 Son Güncelleme: 16.6.2020 16:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle konut ve otomobil almak isteyenler kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Bankaların fırsatlarını yakından takip eden vatandaşlar internet üzerinden ' ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan, özel bankalardan da benzer bir kredi paketi talep ediliyor. Uzmanlar ise önümüzdeki süreçte konut ve otomobil satışlarının daha da artacağını ifade ediyor.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82
İhtiyaç kredisi: 1.07

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:


Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64
İkinci el konut kredisi: 0.74
Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69
İkinci el araç faizi: 0.82

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.45
İhtiyaç kredisi: 1.45
Taşıt kredisi: 1.10
Konut kredisi: 0.92

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.94
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.99
Konut kredisi: 0.91
Taşıt kredisi: 1.14

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.59
Konut kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.94

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.89
Taşıt kredisi: 0.9
Konut kredisi: 0.89

Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 0.79
Konut kredisi: 1.18
Taşıt kredisi: 1.45

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...
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