Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faizleri...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle konut ve otomobil almak isteyenler kendileri açısından en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Bankaların fırsatlarını yakından takip eden vatandaşlar internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar? sorusunun yanıtını arıyor. Öte yandan, özel bankalardan da benzer bir kredi paketi talep ediliyor. Uzmanlar ise önümüzdeki süreçte konut ve otomobil satışlarının daha da artacağını ifade ediyor.

İşte Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

Sıfır konut kredisi faiz oranı: 0.64

İkinci el konut kredisi: 0.74

Sıfır araç kredi faizi: 0.49-0.69

İkinci el araç faizi: 0.82

İhtiyaç kredisi: 1.07