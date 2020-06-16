SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

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HABERİ: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik olumsuzluklar dar gelirli vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Bu noktada Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 3 kamu bankası ihtiyaç sahibi vatandaşlara, 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL’ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi desteği sunuyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan kredi desteği ise bir hayli ilgi görüyor. Peki; Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 16.6.2020 20:12 Son Güncelleme: 16.6.2020 20:13 ABONE OL
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama SON DAKİKA: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar için 3 kamu bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ise oldukça talep görüyor. Peki; Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı…

ZİRAAT BANKASI KREDİ SORGULAMA

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama SON DAKİKA: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama SON DAKİKA: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;

10.000,-TL'ye kadar,

6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,

Aylık Eşit Taksitli,

Kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama SON DAKİKA: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?
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SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?
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