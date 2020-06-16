SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar için 3 kamu bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ise oldukça talep görüyor. Peki; Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı…

ZİRAAT BANKASI KREDİ SORGULAMA

Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.