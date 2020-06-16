SON DAKİKA HABERİ: Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi sorgulama: Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getiriyor. Salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlar için 3 kamu bankasından 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği sunuluyor. Ziraat Bankası tarafından sunulan Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi ise oldukça talep görüyor. Peki; Ziraat Bankası 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi başvuruları nasıl yapılır? İşte Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı…
Ziraat Bankası Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi paketi vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, düşük faiz oranları ve 10 bin TL'ye kadar kredi imkânı sağlıyor. Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUM HANGİ AŞAMADA?
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim (Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden takip edebiliriniz.
KREDİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER NELERDİR?
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterileri finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz;
10.000,-TL'ye kadar,
6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli,
Aylık Eşit Taksitli,
Kredi kullanabilecektir.