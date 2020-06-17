Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Uzman yorumları, gram altında 375-385 bandının izleneceğini belirtirken birkaç gündür yatay seyirde devam eden altın fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Haziran 2020 Çarşamba altın fiyatları…
Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.
İşte canlı rakamlar...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 379,51
SATIŞ: 379,60
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 618,60
SATIŞ: 623,30
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.233,50
SATIŞ: 1.244,90
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.430,30
SATIŞ: 2.477,12