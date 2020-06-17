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: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Corona virüs salgını ekonomik anlamda dünya piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Hal böyle olunca döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Bu bağlamda ile ilgili son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği konulardan bir tanesi. Haftaya yükseliş trendi içerisinde başlayan altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 20:42 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Uzman yorumları, gram altında 375-385 bandının izleneceğini belirtirken birkaç gündür yatay seyirde devam eden altın fiyatlarının yükselişe geçmesi bekleniyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 17 Haziran 2020 Çarşamba altın fiyatları…

SON DAKİKA! BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte canlı rakamlar...

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,51

SATIŞ: 379,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 618,60

SATIŞ: 623,30

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.233,50

SATIŞ: 1.244,90

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.430,30

SATIŞ: 2.477,12

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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