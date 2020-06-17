Fakirlik maaşı nasıl alınır, kimlere verilir? Fakirlik maaşı ne kadar, şartları nelerdir?

Devletimiz tarafından geçimini sağlayabilecek maddi durumu bulunmayan vatandaşlarımız kapsayan fakirlik (muhtaçlık) maaşı, tespit edilen ve belgelenen vatandaşlarımız tarafından alınabiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç kişilere kömür, barınma ve yiyecek yardımı yapılırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla ise fakirlik maaşı adıyla nakit yardımı yapılmaktadır. Bu maaşa başvuruda bulunmak isteyenler Fakirlik maaşı nasıl alınır, kimlere verilir? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor.

FAKİRLİK MAAŞI NASIL ALINIR, KİMLERE VERİLİR? FAKİRLİK MAAŞI NE KADAR?

Halk ağzıyla bilinen ismi fakirlik maaşı olan muhtaçlık aylığı en az yüzde 40 engelli olanlar ile anne ve babası hayatını kaybetmiş 18 yaşından küçük çocuklara verilen sosyal haklardan biridir. Söz konusu maaş geçim durumun iyi olmadığı belgelenen ailelere sunulan bir haktır. Ailenin ya da kişinin maddi durumunun iyi duruma gelmesi halinde maaş ödemesi durdurulur.

FAKİRLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİR?

En az yüzde 40 engellilik durumu bulunanlara

65 yaş sınırı dolmasına rağmen emekli olamamışlar

Anne ve babası hayatını kaybetmiş 18 yaş altı çocuklar. (Ailesinden başka bakacak kimsesi olmayan)

Yukarıda sayılan şartlardan en birine sahip kişilerden gelirinin yoksulluk sınırı altında olduğunu belgelemesi de istenir.

FAKİRLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar ile annesi veya babası yada her ikisi de hayatını kaybetmiş 18 yaş altı muhtaç çocuklar aşağıda yer alan şartları karşılamaları halinde fakirlik maaşı almaya hak kazanır.

Gelir ya da aylık alıyor olmaması

Sosyal güvencesinin bulunmaması

Kanun yahut mahkeme kararıyla bakım altında olmaması

Herhangi bir maddi gelir kazandırıcı taşınır – taşınmaz malının bulunmaması ya da mevcut olan bu malların getireceği gelirin muhtaç aylığı miktarından fazla olmaması.

FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Fakirlik (Muhtaçlık) maaşı almak isteyen vatndaşlarımız başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup imzalamalıdır. Bu başvuru fomuna eğer kişi engelliyse engelini bildiren sağlık kurulu raporunu da ekleyerek ikametinin bulunduğu ildeki Vakıflar Bölge Müdürlüğüne posta gönderilerek ya da elden verilerek başvuruda bulunabilmektedir. Öte yandan internet yoluyla başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız e-devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre başvuru yapabilmektedirler.

FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Fakirlik (muhtaçlık) maaşı almak isteyen kişilerin başvuru esnasında vermesi zorunlu olan belgeler anne ve babasını kaybetmiş (yetim) olduğunu ya da engelli olduğunu kanıtlama amaçlıdır. Bu belgeler şunlardır;

Fakirlik maaşına başvuruda bulunan kişi engelliyse, engellilik durumunu kanıtlayan sağlık kurumlarından alınmış, sağlık durum raporu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiş olan fakirlik maaşı yetim başvuru formu ve/veya fakirlik maaşı engelli başvuru formu. C. kimlik kartı Başvuruda bulunan kişinin muhtaçlık durumu tespiti yapılabilmesi için kişisel rıza beyanı ile aydınlatma beyan formu.

FAKİRLİK MAAŞI NE KADAR? (2020)

Yetim çocuklar ile muhtaç haldeki engellilere aylık düzende 914,49 TL fakirlik maaşı ödenmektedir. Söz konusu muhtaç kimseler fakirlik maaşını Ziraat Bankası ile PTT şube ve ATM'lerinden alabilirler. Fakirlik maaşı için başvur yapan ve değerlendirme sonrası onay alan kimseler için Ziraat Bankası ve PTT'den söz konusu kimseler adına hesap açılmakta ve her ay başında belirtilen miktarda fakirlik maaşı hak sahipleri tarafından bu hesaplardan alınır.

2022 engelli aylıkları kime verilir, şartlar nelerdir? Engelli aylıkları ne zaman yatırılır?