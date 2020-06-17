Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur? Kredi Borcu Ödenmezse İcra Gelir mi?

Kredi, geri ödenmek üzere alınan paradır. Kredi kartı borcu bazen geri ödenemeyebilir. Kredi kartı borcu ödenmediğinde bankanın yapması gereken bazı şeyler vardır. Kredi borcu ödenmediğinde banka için de kredi sahibi için de olumsuzluklar oluşur. Peki kredi borcu ödenmezse icra gelir mi? Hapis cezası var mıdır? İşte tüm cevaplar...

Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Kredi borcu iki ay art arda ödenmediği takdirde banka tüketiciye 30 gün süre tanıyor. Bu süre aslında 90 güne yaklaşık olsa da birbirini izleyen iki taksitin ödenmesine dikkat etmek gerekiyor Aksi durumda bundan sonra tüm inisiyatif bankanın eline geçiyor.

Kredi borcu ödenmediğinde yasal takip durumu dahil, kullanılan kredi faizinin en fazla %30 fazlası gecikme faizi uygulanıyor.

Kredi ödemesi yapılmadığında kişinin banka hesaplarına el konulabilir.

Maaşın %25 lik bir bölümüne de haciz gelebilir.

Kredi borcu ödenmediğinde kişinin tüm taşınmaz eşyaları ve araçlarına haciz işlemi gerçekleşebilir. Bu eşyalar kişiye ait olmalıdır. Kişiye ait olmayan hiçbir eşya haczedilemez.

Kişiye ödeme yapması için verilen 30 gün içerisinde kefil de bilgilendirilerek uyarılır.

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Kredi Borcu Ödenmezse Eve İcra Gelir Mi?

Kredi borcu ödemesi en fazla 3 gün geciktiği müddetçe herhangi bir şey olmaz. Ancak kredi borcu 3 ay art arda ödenmemiş ise yasal takip işlemleri devreye sokulur. Bankalar anlaştıkları avukatlara dosyaları verir ve bu avukatlar ilk olarak kredi sahibini ararlar. Kredi sahibi ile ödeme yapabilmesine karşı bir konuşma gerçekleştirirler. Ancak bu konuşmalara rağmen kişi hâlâ ödeme yapmazsa artık haciz işlemi gerçekleşecektir. Eğer kredi sahibi kişi düzenli bir işe sahip değilse ya da SGK'lı bir işte çalışmıyorsa eve haciz işlemi başlatılır. SGK'lı bir işte çalışan kişilerin ise ilk olarak maaş hesabına yaptırım gerçekleştirilir.

Kredi Borcu Ödenmezse Kefile Ne Olur?

Kredi için kefil olmak aslında kredi çekmek demektir. Çekilen tutar kefilin olmasa da kredi sahibi borcunu ödeyemediğinde tüm sorumluluk kefile düşer. Kredi borcunu ödemeyen bir kişiye banka çeşitli şekillerle ulaşmaya çalışır ve konuşur. Tüm bu konuşmalar, uyarılara rağmen kişi borcunu ödememeye devam ederse yasal olarak banka kefile yönlenir. Kefil artık kredi sahibi ile aynı konumdadır. Ödemeyi yapması gereken kişi odur. Ödeme yapmadığı takdirde maaşının bir kısmına, evine, iş yerine, taşınır- taşınamaz eşyalarına el konulur.

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Kredi Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Var Mı?

Kredi borcunu ödemeyen bir kimseye hemen hapis cezası verilemez. Ancak elbette hapis cezasının verilebileceği bazı yollar da vardır. Kredi sahibi kişi 90 gün boyunca ödemeyi yapmamışsa çeşitli yasal uygulamalara başlanır. Bu kişi ödeme taahhüdünde bulunur ve buna rağmen ödemesini yapmazsa hapis cezası söz konusu olabilir. Yani ödeme yapamayan kimseler eğer ödeme yapamayacaklarsa ödeme taahhüdü yapmamalılardır. Yoksa hapse girmeleri ihtimali vardır.

Kredi Borcu 90 Gün Ödenmezse Ne Olur?

Kredi kartı borcunun iki ay art arda ödenmemesi durumunda banka tüketiciye 30 gün kadar bir hak tanıyor. Bu, gün sayısı 90 günü geçtiğinde artık olay avukata aktarılıyor. Avukat, tüketici ile ödeme yapabilmesi için bazı çeşitli konuşmalar gerçekleştiriyor. Bunlara rağmen ödeme hâlâ yapılmazsa çeşitli işlemler başlatılıyor. İlk olarak çalışan kişinin maaş hesabının belli bir miktarına el koyuluyor. Diğer hesapların ise tamamına el koyuluyor. Kişi çalışan değilse direkt evine haciz işlemi gerçekleştiriliyor.

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