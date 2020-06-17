Son dakika konut kredisi haberleri: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve diğer detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan konut kredisi ve taşıt kredisi faiz indirimi ile birlikte emlak piyasası canlandı. Sıfır otomobillere olan talep de arttı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve geri ödeme tablosu hakkında son dakika detayları ortaya çıktı. Halkbank'tan sıfır konut almak için 100 bin TL kredi kullanırsanız vadesini 180 ay yaparak aylık %0.64 oranıyla geri ödeme yapabilirsiniz. Taksit tutarı da 937 TL olacak. İkinci el dairelerde ise aylık faiz oranı %0.74 olarak dikkat çekiyor.
HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öncelikle ister bireysel isterseniz de emlakçınızın yardımıyla satın almak istediğiniz evi bulduktan sonra dairenin tapu fotokopisini veya fotoğrafını alıp bankaya geliyorsunuz. Düşük faizli konut kredileri Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarında kullandırılıyor. Ev, krediye uyumluysa kredi işlemlerini şubeden başlatıyorsunuz. Daha sonra evinize eksper gelerek evin değerini belirliyor.
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HALKBANK KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEM TABLOSU