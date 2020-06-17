Son dakika konut kredisi haberleri: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve diğer detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan konut kredisi ve taşıt kredisi faiz indirimi ile birlikte emlak piyasası canlandı. Sıfır otomobillere olan talep de arttı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve geri ödeme tablosu hakkında son dakika detayları ortaya çıktı. Halkbank'tan sıfır konut almak için 100 bin TL kredi kullanırsanız vadesini 180 ay yaparak aylık %0.64 oranıyla geri ödeme yapabilirsiniz. Taksit tutarı da 937 TL olacak. İkinci el dairelerde ise aylık faiz oranı %0.74 olarak dikkat çekiyor.