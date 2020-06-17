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Tarım ve Orman Bakanı 'den son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı , orman yangınlarıyla mücadelede en önemli aktör olan "Alev Kartalları" olan uçak ve helikoper tanıtımında bulundu. Bakan Pakdemirli, "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 17.6.2020 13:24 Son Güncelleme: 17.6.2020 13:58 ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması

Orman yangınlarıyla mücadele edecek olan "Alev Kartalları", Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İzmir'de tanıtıldı. Orman yangınlarıyla mücadele anlamında tanıtılan 2 yangın söndürme uçağı ve 3 helikopter tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili çalışmaları açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını göz etleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den son dakika açıklaması
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