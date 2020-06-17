Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? 2020 Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?

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, ve başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? 2020 Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?

Kamu bankaları tarafınca turizmi canlandırma amaçlı müşterilere sunulan , ve paketi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Normalleşme adımları ile beraber bir bakıma vatandaşların finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çeşitli kredi paketleri ile kampanyalar geliştirilmeye devam ediyor. Peki; Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? İşte tatil kredisi başvuru şartları ve detayları…

Giriş Tarihi: 17.6.2020 09:12 Son Güncelleme: 17.6.2020 09:15 ABONE OL
Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?

, ve tarafından geliştirilen kredi kampanyalarından biri de olmuştu. Duyurulan bu kredi paketleri ile beraber milyonlarca vatandaş kendilerine yapılmasını istedikleri finansman desteği için başvuru detaylarını öğrenmeye koyuldu. Henüz başvurular alınmaya başlamadı. Peki, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? İşte kamu bankaları tatil kredisi şartları ve ödeme detayları…

VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI TATİL KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle ekonomik açıdan zararın en aza indirilmesi için Vakıfbank, Ziraat ve Halkbank gibi kamu bankaları destek paketlerini sunmaya devam ediyor. Yeni açıklanan pakette bulunan bu kampanya ise yaz aylarının da gelmesiyle tatile gitme hayali kuran vatandaşların hayallerini gerçekleştirebilmesini sağlayacak türden. Tatil kredisi yoğun ilgi görüyor…

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?

KAMU BANKALARINDAN YENİ DESTEK PAKETLERİ!

Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet firmalarıyla anlaşmalar yapılarak, asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

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TATİL KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Konuyla alakalı detayların kamu bankaları olan , ve 'ın resmi siteleri üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?

TATİL KREDİSİ NASIL OLACAK?

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.

Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Kredi kartına 3 ay ödemesiz 18 ay taksit imkanı

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.

Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?
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Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tatil kredisi başvurusu nasıl yapılır, başvurular başladı mı? 2020 Tatil kredisi başvuru şartları nelerdir?
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