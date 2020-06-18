1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilk tabliye konuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayakları, yakın zamanda tamamlanırken, çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. 680 metrelik yaklaşım viyadüğü üzerinde olacak köprü yoluna her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4.5 metre yüksekliğinde gidişgeliş yolu için toplam 42 parça tabliye yapılacak. İtme, sürme yöntemiyle tabliyeler, viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırılacak. Konulan ilk tabliye, 680 metre uzunluğundaki viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar itilmiş olacak. Kasım ayına kadar tabliye köprünün denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmanın aralık ayında başlaması planlanıyor. Yaz sonunda, kablo örme çalışmalarına başlanacak.