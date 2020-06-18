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: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere corona virüs kaynaklı olarak dünya piyasalarında döviz kurları ve altın, hareketli dönemler geçiriyor. Fiyatların bu denli dalgalı olması yatırımcıların dikkatini ise bu yöne çekiyor. Peki, 18 Haziran bugün altın fiyatları ne kadar? ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 18.6.2020 18:47 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

son dönemde hareketli grafik çizen yatırım araçları arasında kendine ilk sırada yer buluyor. Uzman yorumlarına göre yükselişe geçmesi beklenen altın fiyatları, birkaç gündür yatay seyrinde devam ediyor. Peki, son yılların en hareketli zamanlarını geçiren altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA! BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte 18 Haziran Perşembe canlı rakamlar...

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,85

SATIŞ: 379,96

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 619,90

SATIŞ: 624,30

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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.236,00

SATIŞ: 1.247,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.435,08

SATIŞ: 2.482,36

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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