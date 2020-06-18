Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde hareketli grafik çizen yatırım araçları arasında kendine ilk sırada yer buluyor. Uzman yorumlarına göre yükselişe geçmesi beklenen altın fiyatları, birkaç gündür yatay seyrinde devam ediyor. Peki, son yılların en hareketli zamanlarını geçiren altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA! BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte 18 Haziran Perşembe canlı rakamlar...