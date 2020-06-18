Bakan Varank'tan hekimlere çağrı

Varank, Türkiye'de ve bölgesinde entegre çalışabilen büyük altyapının bulunduğu böyle bir merkez olmasının önem taşıdığını ifade ederek, "Özellikle çok detaylı ürünlere ihtiyaç duyan hastalar için burada geliştirilen kişiye özgü implantlar, onların şifa bulmasında çok etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Merkezin Türkiye'deki tüm hekimler tarafından tanınması ve daha sık kullanılması çağrısında bulunan Varank, şöyle konuştu:

"Burada üretilen malzemelerin ücretlerini zaten devletimiz ödüyor. Burada SGK'nin bir kapsayıcılığı var. Dolayısıyla özellikle şifa arayan zor ve sıkıntılı hastalıkların tedavisinde, implantların üretilmesinde merkezimizin çok değerli bir altyapı olduğuna inanıyoruz. Hekimlerimiz merkezimizle iletişime geçebilirler, merkezin kabiliyetlerini değerlendirebilirler. Hocalarımız, buradaki uzmanlarımız onlara hizmet için bekliyorlar."

Bakan Varank, bundan sonraki çalışmalarında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak METÜM'ü desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.