Bursalı Clio ‘yılın otomobili’ seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan "Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının birincisi Renault Clio oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde bu yıl dijital mecralarda online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 75 otomotiv gazetecisinden toplamda 5.000 puan alan Renault Clio birinciliğe ulaştı.Birinci seçilen Renault Clio "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye'de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti.Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da "İlk ödülümüzü Megane Sedan ile almıştık. Şimdi de ikinci kez bu ödülü alıyoruz. Bu ödülün arkasında Türkiye'de yapılmış milyonlarca dolarlık yatırım, Türk mühendislerinin ve işçisinin emeği, bilgi birikimi ve özverisi var" dedi.