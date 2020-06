Ek hesap nedir, faiz oranları ne kadar? Ek hesap faiz oranları hesaplama nasıl yapılır?

Herhangi bir alışveriş ya da para çekme durumunda bazen kredi kartı limiti dolmuş olabilir. Öyle zamanlar için bankalar kredi kartlarına belirledikleri bir limit dahilinde ek hesap verirler. Bu ek hesap ile limiti aşmamak şartıyla para çekilebilir, fatura yatırılabilir, alışveriş yapılabilir. Ek hesap limiti bankalar tarafından belirlenmektedir. Peki bu limit ne kadardır? Ek hesap kapatılabilir mi? Ek hesap geri ödemesinde taksitlendirme var mıdır? Tüm soruların cevapları bu yazıda...

Ek Hesap Faiz Hesaplama

Ek hesaptaki faiz hesabı günlük olarak belirlenir. Limit kullanılarak para çekildikten sonra bu ödeme yapılana değin faiz işlemeye devam eder. Ek hesap limitinin kullanılması ve kapatılması aynı gün içerisinde gerçekleşirse sadece bir günlük faiz uygulanır. Ek hesap tatil gününde kullanılmışsa ve aynı gün içerisinde hesaba para yatırılmış ise bir sonraki iş gününe değin faiz işler. Ek hesaba para bir iş günü valörlü şekilde yatar.

Ek Hesap Faiz Oranları

Ek hesap her bankanın kendi müşterisine verdiği belli bir limit dahilinde gerçekleşen bir kredi türüdür. Ek hesap ile para çekilebilir, ödemeler yapılabilir. Elbette ek hesaptan yapılan ödemelerin belli faizleri de bulunmaktadır. Bu faizler bankaya ve kredinin limitine göre değişiklik göstermektedir. Ek hesap faizleri günlük olarak aktarılmaktadır. Ek hesap faiz oranları ise her banka ve kredide farklı olacağı için belli bir rakam söylemek doğru değildir. Herkes kendi faiz oranına bakmalıdır. Ama genellikle faiz oranı %1,25 üzerinden değerlendirilir.

Ek Hesap Kapatma

Ek hesapların diğer adı KMH (Avans hesaplar) olarak bilinir. Bankalar tarafından, çok kredi alan müşterilere tanımlanır. Bu esnek hesaplar kişilerin ödemelerini yaparken zorlanmasında ya da son ödeme gününü geçirmesi durumunda buradan tahsil edilir ve kişiye bir ay süre kazandırır. Ancak bu hesaplara günlük olarak faiz işlemektedir. Bu faizler ise bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. Kredi bitene kadar bankalar bu hesapları kapatmazlar. Çünkü ödemenin geç yapılacak olması kişiyi de bankayı da kötü etkileyecektir.

Kredi bitmemişse ya da bitmişse ve kişi ek hesabını kapatmak istiyorsa bu konu hakkında bir dilekçe yazarak şubeye bırakmalıdır. Bu dilekçenin sonucunda banka ek hesabı kapatacaktır. Ek hesap genellikle emeklilerin mustarip olduğu bir konudur. Yaşlı kimseler ek hesabın farkında olmayarak tüm parayı çekebilirler ve faiz ödemek zorunda kalırlar. İnsanlar bunun farkına varamıyorlarsa kesinlikle en yakın şubeye gidip ek hesaplarını kapatmalıdırlar.

Ek Hesap Limiti

Ek hesap gerçekten bazı durumlarda çok iyi olmaktadır. Özellikle ödeme gecikmesi gibi durumlarda bankanın kişiye sağladığı bir hoşgörü olarak da tanımlanabilir. Ancak her bankanın belli bir limiti vardır. Ek hesap kullanılırken bu limit aşılamaz. Ek hesap limiti tamamen banka ile alakalıdır. Her bankanın ve hatta her kişinin ek hesap limiti birbirinden farklıdır. Bu limitler ancak ek hesaba sahip kişilerin bilmeleri gereken ve bildikleri şeylerdir. Ek hesap limiti herhangi bir bankaya gidilip kredi alındıktan sonra banka tarafından kişiye söylenecektir.

Ek Hesap Borcu Taksitlendirme Yapılır Mı?

Ek hesap bankalar tarafından çok fazla kredi çeken müşterilere karşı verilen bir kredi türüdür. ek hesabın faizi günlük olarak hesaplanır. Aynı zamanda belli bir limite sahiptir. Ek hesapların faizleri oldukça düşük olduğu için geri ödeme durumunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadan ödeme yapılır. Eğer ek hesap borcu ödenmez ve birikirse kişinin kredi notunda düşüşler yaşanır. Bundan dolayı ek hesap borcu hemen ödenmelidir. Ek hesap borcu ödenmesinde taksitlendirme mevcuttur. Ek hesap kartları üzerinden yapılmış alışverişler ya da nakit çekimler 12 aya kadar taksitlendirilebilir. Ancak her gün faiz işlemeye devam edecektir. Bundan dolayı ek hesaptan çekilen tutarların hemen geri ödenmesi tavsiye edilmektedir.

