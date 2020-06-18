Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez yatırılan ikramiyelerin ilki Nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla yatırılmıştı. Gözler şimdi Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi. Bu bağlamda; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin verileceği tarih henüz açıklanmadı. Detaylar geldiği zaman haberde yer alacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 1.günü: 31 Temmuz 2020
Kurban Bayramı 2.günü: 1 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 3.günü: 2 Ağustos 2020
Kurban Bayramı 4.günü: 3 Ağustos 2020
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak