Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihler araştırılmaya başlandı. Yılda iki kez yatırılan ikramiyelerin ilki Nisan ayında Ramazan Bayramı dolayısıyla yatırılmıştı. Gözler şimdi Kurban Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi. Bu bağlamda; emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi Kurban Bayramı'nın başlangıç tarihinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor. Bu yıl 31 Temmuz tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı'na göre; emekli ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.