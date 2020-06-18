Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...

Emekli maaşları ile ilgili kulislerde konuşulan yeni detaylar belli olmaya başlıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşı zam oranı hakkında gelişmeler, milyonlarca emekli tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Bilindiiği üzere tüm emekliler aylık maaşlarının yanında ek ödeme de alıyor. 2006'da vergi iadesi kaldırılarak onun yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek artırılmasını isterken, yüzde 8, 9 ya da 10'a çıkarılması yönünde öneriler geliyor.
6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.
Maaşlara göre ek ödeme miktarları ise şöyle: