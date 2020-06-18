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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...

Son Dakika Haberler | zam oranına ! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...

Son dakika haberi... ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Emeklilerin maaşları ile birlikte verilen ek ödemenin ne kadar artacağı ile ilgili detaylar kulislerde konuşulmaya başlandı. Eğer emekli maaşına ek zam ile ilgili söz konusu talep hayata geçerse maaşlar da 361 TL’ye varan artış olacak. İşte, emekli maaşı zam oranı ve ek gelire ilişkin planlanan düzenleme hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 18.6.2020 08:32 Son Güncelleme: 18.6.2020 08:41 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...

Emekli maaşları ile ilgili kulislerde konuşulan yeni detaylar belli olmaya başlıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından hakkında gelişmeler, milyonlarca emekli tarafından daha yakından takip edilmeye başlandı. Bilindiiği üzere tüm emekliler aylık maaşlarının yanında ek ödeme de alıyor. 2006'da vergi iadesi kaldırılarak onun yerine getirilen ek ödeme, net maaşın yüzde 4-5'i oranında oluyor. Emekliler, bu oranın artık düşük kaldığını belirterek artırılmasını isterken, yüzde 8, 9 ya da 10'a çıkarılması yönünde öneriler geliyor.

Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...

6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 482,30 lira ya da 602,87 lira ek ödeme verilecek.

Maaşlara göre ek ödeme miktarları ise şöyle:

Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
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Son Dakika Haberler | Emekli maaşı zam oranına ek gelir! 2020 Emekli maaşı ek geliri kabul edilirse 300 TL'nin üstünde...
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