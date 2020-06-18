Banka sicili için findeks kredi notu kaç olmalı? Risk gruplarına göre findeks kredi puanları tablosu

Kredi notu, kişinin kredi geçmişidir. Geçmiş yıllarda yapılan kredi ve kredi kartı ödemeleri, fatura ödemeleri, kredi ya da kredi kartından dolayı yaşanan yasal takip süreçleri belli bir sisteme göre hesaplanarak kişinin kredi notunu ortaya çıkarır. Kredi notunun olması gereken bir düzey vardır. Bazı işler için kredi notu çok önemlidir. Peki kredi notu kaç olmalıdır? Konut kredisi çekmek isteyen bir kişinin kredi notu kaç olmalıdır? Kredi notu ile ilgili pek çok sorunun cevabı bu yazıda...

Kredi Notu Kaç Olmalı?

Kredi notları 0 ve 1900 arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek kredi notu 1900 olduğu için kişinin kredi notu 1900'e yaklaştıkça risksiz hale geliyor. Yani 190'e yaklaştıkça kişinin kredi başvurularının onaylanma ihtimali oldukça yükseliyor. Kredi notunun 0 olması ise bankalar için belirsizlik anlamına gelmekte. Bu gibi durumlarda banka kişiyle ilgili bir fikir edinemez, bundan dolayı da kişiye kredi vermek istemez. O yüzden kişinin kredi notu oluşturması gereklidir. Kredi alabilmek için iyi bir kredi notu olmazsa olmazdır. Findeks kredi notu aralıklarına göre risk değerleri ise şöyledir:

0- 699 En Riskli

700- 1099 Orta Riskli

1100- 1499 Az Riskli

1500- 1699 İyi

1700- 1900 Çok İyi

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Orta Riskli Grup Kredi Alabilir Mi?

Bankalar kredi verirken kişinin kredi notuna göre karar vermektedir. 0- 699 puanları arasında bir puana sahip kişiye neredeyse hiçbir banka kredi vermemektedir. Bankalar kişileri kredi notlarına göre değerlendirirler. Kredi notu en riskli ve hatta orta riskli kişilere kredi verilmez. Ancak bazı bankalar Orta Riskli gruba kredi vermektedir. Yine de şahsen başvuru sonrasında her şey belli olmaktadır. Orta Riskli gruba kredi veren bankalar şunlardır:

İş Bankası

Ziraat Bankası

Akbank

TEB

Vakıflar Bankası

Garanti Bankası

Odeabank

QNB Finansbank

Akbank

Fibabanka

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Kredi Çekebilmek İçin Findeks Notu Kaç Olmalı?

Kredi almak isteyen kişilerin başvurdukları bankalar ilk olarak kişilerin kredi notlarına bakarlar. Kredi notuna göre kişiyi değerlendirip kredi verip vermeyeceklerine karar verirler. Genellikle az riskli, iyi ve çok iyi gruplarına kolaylıkla kredi verirler. Kredi almak isteyen kişiler puanları kaç olursa rahatlıkla kredi alabileceklerini merak ederler. Bir kişinin kredi notu 1500 üzerinde ise kafası rahat olmalıdır. O kişi her türlü kredi alabilir. Ancak daha düşük puana sahip kişiler endişelenmelidir. Her bankada kredi alamasalar da onlara da kredi verecek bazı bankalar vardır. En Riskli dışında herkesin kredi kartı alabilme ihtimali vardır.

Konut Kredi İçin Kredi Puanı Kaç Olmalı?

Konut kredisi almak isteyen kişiler yüklü miktarda kredi istemektedirler. Konut kredi için gerekli olan kredi notu 1500 üzeridir. Bu puandaki kişiler zorlanmadan konut kredisi alabilirler. Konut kredisi için net bir şey söyleyememekle birlikte 1500 puan ve üzeri kişilerin bu krediden yararlanabildiği bilinmektedir. Ancak yine de kişiler bankalar ile görüşerek kendine en uygun krediyi bulmalıdır.

Kredi Notu Nasıl Yükselir?

Kredi notu düşük olan kişilerin kredi sahibi olması çok zor hatta imkansız bir halde. Bundan dolayı kişiler kredi notlarını yükseltebilecekleri yollar arıyorlar. Kredi notunun yükselmesi için yapılabilecek bazı şeyler aşağıda bulunuyor.

Bankacılık ürünleri artırılmalı.

Ödemeler düzenli yapılmalı.

Ödeme güçlüğü çeken borçlu kişiler borçlarını yapılandırmalı.

Faturalar için otomatik ödeme talimatı verilmeli.

Tüm borçları kapatmak için bir kredi çekilmeli ve ödemeler bir bankada toplanmalı.

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Kredi Notu Kaç Ayda Yükselir?

Kredi notunu yükseltmek kredi çekecek kişiler için gereklidir. Kredi notu düşük kişilerin kredi çekebilmeli zordur. Bundan dolayı da kredi notlarını yükseltmek isterler. Kredi notu kişiye bağlı bir şekilde yükselir. Eğer hızlı bir şekilde borçlar kapatılırsa ve ödemeler düzenli yapılırsa kredi 1-6 ay içinde hızla yükselir. Kişi kara listedeyse 2 yıl kadar sürede yükselir.