Kıdem tazminatı ile ilgili son dakika haberi: Yeni emeklilik sistemi ile kıdem tazminatında da yeni bir sayfa!

TES'E YÜZDE 1 DEVLET KATKISI

Emeklilik sistemine yüzde 1 devlet katkısı konulması planlanıyor. Çalışanların ödemesi öngörülen oranlarda da vergi indirimleri düşünülüyor. Çalışanların 1 senelik çalışmaya karşılık 30 günlük kıdem hakkı korunuyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak. 1 Ocak 2022'den önceki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına ilişkin haklar güvenceye alınarak karma TES'e geçiş yapılacak. Bu tarihten sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan, geçmiş kıdem tazminatını alabilecek, yeni sisteme bir aktarım olmayacak. Mevcut sistemde brüt ücretin yüzde 8.33'ünü kıdem tazminatı olarak alan çalışanlar, karma sistemde yüzde 5.33'ü kıdem, yüzde 3'ü işveren katkısı olmak üzere yüzde 8.33'lük hakka sahip olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÜLKE İÇİN FAYDALI GÖRÜYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 saat 45 dakika süren zirvede, sendikaların kıdem tazminatına ilişkin eleştiri ve önerilerini tek tek dinledi. Erdoğan'ın, "Yeni kıdem tazminatı sisteminin ülke için faydalı olduğunu görüyoruz. Çalışmalar çok uzadı, itirazınız varsa bakanlıklarla çalışın, üzerinde anlaştığınız bir model ortaya koyun" dediği öğrenildi. Kıdem tazminatı konusunda konjonktürün uygun olmadığını ileten sendika başkanlarına Erdoğan'ın, "Siz siyasetçi misiniz, o bizim meselemiz" karşılığını verdiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın, sendikaların kategorik itirazlarını kabul etmediğini, "oranlar üzerinde anlaştıktan sonra gelmelerini" ifade ettiği kaydedildi. İşveren tarafının da maliyetlerin arttığını ilettiği kaydedilirken, fona ilişkin oranların yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.



