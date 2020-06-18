Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2020 Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?

Geçtiğimiz bayram ikramiyelerin erken ödenmesi nedeniyle vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için bekleyişe geçti. Yetkili isimler tarafından yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilirken 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde tam bin TL'lik ikramiyeler milyonlarca emeklinin hesabına yatacağı biliniyor. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeleri…
Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için vatandaşlar şimdiden geri sayıma başladı. Geçtiğimiz bayramda erken ödenen ikramiyelerin önümüzdeki bayramda ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Tarih belli oldu. İkramiyeler en geç 27-30 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesabında olacak…
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.