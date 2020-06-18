Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2020 Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?

Geçtiğimiz bayram ikramiyelerin erken ödenmesi nedeniyle vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için bekleyişe geçti. Yetkili isimler tarafından yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilirken 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde tam bin TL'lik ikramiyeler milyonlarca emeklinin hesabına yatacağı biliniyor. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeleri…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için vatandaşlar şimdiden geri sayıma başladı. Geçtiğimiz bayramda erken ödenen ikramiyelerin önümüzdeki bayramda ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Tarih belli oldu. İkramiyeler en geç 27-30 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesabında olacak…