Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2020 Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?

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emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2020 Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?

2020 emekli ikramiyeleri milyonlarca emeklinin gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz bayramda yatan ikramiyelerin normalden erken ödenmiş olması önemli bir rol oynarken yetkili isimlerden gelecek olan açıklamalar yakından takip ediliyor. 31 Temmuz'da idrak edilecek olan bayrama günler kala emeklilerin hesaplarına yapılacak olan ödemeleri tarihi ise belli oldu Buna göre; Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? 2020 Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 08:22 Son Güncelleme: 18.6.2020 08:22 ABONE OL
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda erken mi yatacak?

Geçtiğimiz bayram ikramiyelerin erken ödenmesi nedeniyle vatandaşlar şimdiden emekli ikramiyeleri için bekleyişe geçti. Yetkili isimler tarafından yapılacak olan açıklamalar yakından takip edilirken 31 Temmuz'da idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde tam bin TL'lik ikramiyeler milyonlarca emeklinin hesabına yatacağı biliniyor. Buna göre; 2020 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeleri…

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyeleri için vatandaşlar şimdiden geri sayıma başladı. Geçtiğimiz bayramda erken ödenen ikramiyelerin önümüzdeki bayramda ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Tarih belli oldu. İkramiyeler en geç 27-30 Temmuz tarihleri arasında emeklilerin hesabında olacak…

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda erken mi yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.

Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.

Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda erken mi yatacak?
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Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi 2020 Kurban Bayramı'ndan önce yatar mı?
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