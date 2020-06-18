Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

, bazı birleşme ve devralma işlemlerine izin verilmesini kararlaştırdı.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 15:27 ABONE OL
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, kurul, Delphi Technologies Plc'nin tek kontrolünün BorgWarner Inc. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Doktor Tarsa Tarım San. ve Tic. AŞ'nin tek kontrolünün Tasaco Tarım San. ve Tic. AŞ. tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Tamamına sahip olduğu iştiraki Mitsubishi Chemical Corporation aracılığıyla Mitsubishi Chemical Holdings Corporation ve Ube Industries Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Adient Plc'nin otomotiv kumaşı iş kolunun tek kontrolünün Sage Automotive Interiors Inc. aracılığıyla Asahi Kasei Corporation tarafından devralınması işlemine izin verildi.

ABD'de iki Libyalı aileden darbeci Hafter'e savaş suçu davası Türk Heyetinin Libya ziyaretinde hangi konular görüşüldü? İşte kritik ziyaretin detayları...

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma işlemlerini onayladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA