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Satınalma Gücü Paritesi 2019 yılı sonuçları açıklandı

'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 61 olarak tespit edildi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin geçici "Satınalma Gücü Paritesi" verilerini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 12:57 ABONE OL
Satınalma Gücü Paritesi 2019 yılı sonuçları açıklandı

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 61 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 39 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık ele alındı.

Söz konusu 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 261 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 161 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında değere sahip oldu.

TÜRKİYE'NİN FİİLİ BİREYSEL TÜKETİM DÜZEYİ 68 OLDU

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile yine Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk olarak belirlendi.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2019 yılı geçici sonuçlarına göre 40 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 40 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2019 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler GSYH
Lüksemburg 261
İrlanda 191
İsviçre 153
Norveç 144
İzlanda 130
Danimarka 129
Hollanda 128
Avusturya 127
Almanya 121
İsveç 120
Belçika 117
Finlandiya 111
Fransa 106
Avro Bölgesi 19 106
Birleşik Krallık 105
Malta 99
İtalya 95
Çekya 92
İspanya 91
Güney Kıbrıs 89
Slovenya 88
Estonya 84
Litvanya 82
Portekiz 79
Slovakya 74
Macaristan 73
Polonya 73
Romanya 69
Letonya 69
Yunanistan 68
Hırvatistan 65
Türkiye 61
Bulgaristan 53
Karadağ 50
Sırbistan 41
Kuzey Makedonya 38
Bosna-Hersek 32
Arnavutluk 31

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Satınalma Gücü Paritesi 2019 yılı sonuçları açıklandı
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