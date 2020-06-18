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haberi: Kredi kartı taksit süresi uzatıldı! Yurt içi kredi kartı alışverişlerinde taksit kaç ay olacak?

Ticaret Bakanlığı'ndan kredi kartı taksit süresi hakkında kararı geldi. Bakanlık, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte değişiklik yaptı. Böylelikle, hava yolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içindeki harcamaların taksit sayısı arttırıldı. Peki, yurt için kredi kartı alışverişlerinde taksit sayısı kaç? İşte, ile ilgili alınan son dakika kararının detayları...

Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi kartı taksit süresi uzatıldı! Yurt içi kredi kartı alışverişlerinde taksit kaç ay olacak?

Ticaret Bakanlığı'ndan milyonları ilgilendiren kredi kartları ilgilendiren kredi kartları ile ilgili son dakika kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklikle havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda kredi kartı taksit sayısı arttırıldı.

SON DAKİKA! YURT İÇİ KREDİ KARTI ALIŞVERİŞLERİNDE TAKSİT KAÇ AY OLACAK?

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi. Buna göre, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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Son dakika haberi: Kredi kartı taksit süresi uzatıldı! Yurt içi kredi kartı alışverişlerinde taksit kaç ay olacak?
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