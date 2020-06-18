Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

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Son dakika haberleri: bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dünya piyasaları, corona virüsü salgınından doğrudan etkilenirken bu durum, döviz kurları ve altın fiyatlarındaki hareketliliğin sürmesine sebep oluyor. Bu bağlamda ile ilgili son dakika haberleri, uzman yorumları ve anlık değişimler, küçük ve büyük yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftaya yükseliş davranışıyla başlayan altın fiyatları bugün ne kadar? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 18.6.2020 10:24 Son Güncelleme: 18.6.2020 10:24 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?

ile ilgili son dakika haberleri hem küçük hem de büyük yatırımcılar tarafından son dönemin yakından takip edilen konuları arasında öne çıkıyor. Uzman yorumlarına göre yükselişe geçmesi beklenen altın fiyatları, birkaç gündür yatay seyirde devam ediyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Haziran Perşembe altın fiyatları son dakika haberi…

SON DAKİKA! BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte 18 Haziran Perşembe canlı rakamlar...

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,85

SATIŞ: 379,96

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 619,90

SATIŞ: 624,30

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.236,00

SATIŞ: 1.247,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.435,08

SATIŞ: 2.482,36

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL?
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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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