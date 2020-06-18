Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 18 Haziran Perşembe tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri hem küçük hem de büyük yatırımcılar tarafından son dönemin yakından takip edilen konuları arasında öne çıkıyor. Uzman yorumlarına göre yükselişe geçmesi beklenen altın fiyatları, birkaç gündür yatay seyirde devam ediyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Haziran Perşembe altın fiyatları son dakika haberi…

SON DAKİKA! BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte 18 Haziran Perşembe canlı rakamlar...