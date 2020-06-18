Türkiye kazançlı çıkacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti, koronavirüs krizinin ardından pek çok şirketin Çin gibi tek tedarik merkezine olan bağımlılığını kırmak istediğini, Türkiye'de tekstil başta olmak üzere pek çok sektörün bundan yararlanabileceğini söyledi.DEİK tarafından düzenlenen video panelde konuşan Chakrabarti, "Türkiye bu dinamikten en çok kazanım sağlayacak ülkeler arasında yer alıyor... Tedarik zincirlerinin Çin'den uzaklaşmasından fayda sağlayacak sektörlerin en başında giyim ve tekstil sektörünün olduğu görülüyor" dedi. EBRD'nin yaptığı çalışmaya göre bir ürünün o ülkenin ihracatından ve dünya ticaretinden aldığı payın karşılaştırıldığı "açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük" yöntemine göre Türkiye'de üretilen en az 189 ürün kategorisi tedarik zincirlerinin kaynak çeşitlendirme eğiliminden fayda sağlayabilir. Avrupa, Asya ve Afrika'da 37 ülkede yatırımları bulunan EBRD'nin en yoğun yaptığı ülkelerin başında Türkiye geliyor.Geçen yıl Türkiye'ye 1 milyar euro yatırım yapan EBRD, bu yılın ilk yarısında ise şirketlere doğrudan veya bankalar üzerinden en az 600 milyon euro finansman sağlandı. EBRD Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 daraldıktan sonra 2021'de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ediyor.