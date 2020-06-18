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’nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak

Giriş Tarihi: 18.6.2020 ABONE OL
Türkiye’nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak
Türkiye'de sunulan turizm hizmeti, "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya gösterilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, Avrupa'da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin, Kovid-19 sürecinde sunacağı turizm hizmetini, "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğiyle dünyaya göstermeye hazırlandığı bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 60 ülkenin büyükelçilerini Antalya'da ağırlayacak.
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Türkiye’nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak
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