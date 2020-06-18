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'de Husiler ile çatışmalarda bir komutan ile üç asker öldü

ordusu, Husiler ile çıkan çatışmalarda bir komutan ile 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 23:13 ABONE OL
Yemen'de Husiler ile çatışmalarda bir komutan ile üç asker öldü

Orduya bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığındaki Ortak Operasyonlar Komutanı Müsteşarı Tuğgeneral Hamid bin Mansur el-Kaifi, Teğmen Bilal Muhammed Cabir, Salah Hamid ve Abdulfettah Ebu Ras'ın Marib kentinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ordu mensuplarının hayatını kaybettiği çatışmaların nerede ve ne zaman çıktığı bilgisi paylaşılmadı.

Son zamanlarda Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında başkent Sana'nın doğusunda şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'de Husiler ile çatışmalarda bir komutan ile üç asker öldü
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