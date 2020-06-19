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HABERİ: bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri ve anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde corona virüs kaynaklı olarak dünya piyasalarında hareketlilik sürüyor. Durum böyle olunca, yatırımcılar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 19 Haziran Cuma tam, yarım, ne kadar? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 19:31 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öyle ki küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından altın fiyatları ile ilgili son dakika , uzman yorumları ve anlık değişimler yakından takip ediliyor. Peki, son yılların en hareketli zamanlarını geçiren altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? İşte altın fiyatları ile ilgili

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte 19 Haziran Cuma canlı rakamlar...

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 383,44

SATIŞ: 383,51

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 625,20

SATIŞ: 629,90

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.246,50

SATIŞ: 1.258,20

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.446,28

SATIŞ: 2.493,78

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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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