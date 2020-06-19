Bakan Kurum'dan son dakika TOKİ açıklaması! 1 milyonuncuyu Başkan Erdoğan teslim edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, "50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz" dedi.

"900 BİNİ GEÇMİŞ DURUMDA"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ'mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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