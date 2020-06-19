Borsada yeni hedef: 135.000

Pandemi sürecini başarı ile yöneten Türkiye'de ekonominin toparlandığına ilişkin sinyaller güçlenirken, Borsa İstanbul'da endeks yeni zirvelere göz dikti.Perşembe günü 20.3 milyar TL ile işlem hacmi rekoru kırılan borsada, endeks bugün 26 Mart'tan bu yana ilk kez 114 bin seviyesini geçti.

YABANCI GERİ DÖNDÜ

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı 2019 yılı temmuz ayından bu yana 351 bin yeni yerli yatırımcı hisse senedi piyasasına giriş yaparken, yabancı yatırımcılar da 20 hafta sonra ilk kez alıma geçti. Merkez Bankası verilerine göre 17 Ocak-5 Haziran tarihleri arasındaki 20 haftada borsada aralıksız satış yapan yabancılar, 5-12 Haziran arasında 50 milyon dolarlık net alım yaptı.

ENDEKS %35 YÜKSELDİ

Yabancılar satış yaparken, borsada endeks yerli yatırımcıların alımları ile 23 Mart'tan bu yana yüzde 35 yükseldi. Borsada endeks 21 Ocak'ta 123 bin 556 puanla kapanış rekoru kırmış, 22 Ocak'ta ise 124 bin 537 puanla gün içi zirve yapmıştı.

YENİ ZİRVELER YAKIN

Ekonomideki toparlanmanın belirginleşmesi ve yabancıların tekrar alıma geçmesi önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri güçlendirdi. Türkiye'de endeksin, benzer ülkelere göre halen yüzde 47 iskontolu olduğuna dikkat çeken analistler, ilk hedefin 135 bin puan olduğu görüşünde.

TÜRKİYE AVANTAJLI

Ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılara hizmet veren Yatırım Finansman BIST-100 hedefini yukarı yönlü revizyon sonucu 134 bin olarak güncelledi. Yatırım Finansman Araştırma Bölümü'nden yapılan açıklamada, küresel düzeyde etkisini gösteren pandemi bütün dünyayı olumsuz etkilese de gelinen noktada, Merkez Bankaları tarafından açıklanan büyük hacimli likidite önlemlerinin piyasalarda pandemi etkisinin yerini hızlıca iyimserliğe bırakmasına yardımcı olduğu belirtildi. Bu dönemde Türkiye ekonomisi büyüme döngüsünde ve toparlanma sürecinde olduğundan, ekonomisi aşırı ısınmış ülkelere kıyasla bir miktar daha avantajlı konumda bulunduğu tespiti yapıldı.