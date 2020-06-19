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fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma Dolar ve Euro fiyatları

fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı olarak dengesiz gidişatını sürdüren dolar şu sıralar 6.86 civarında seyrediyor. Peki, Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 22:02 ABONE OL
Dolar fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma Dolar ve Euro fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı olarak dolar ve Euro fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hal böyle olunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar piyasaları yakından ve canlı olarak takip ediyor. Peki, Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,86 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,66 seviyesinde yer alıyor.

piyasalar
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Dolar fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma Dolar ve Euro fiyatları
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