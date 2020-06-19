Dolar fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma Dolar ve Euro fiyatları

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs kaynaklı olarak dolar ve Euro fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Hal böyle olunca küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar piyasaları yakından ve canlı olarak takip ediyor. Peki, Dolar ve Euro fiyatları bugün ne kadar? İşte detaylar…

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,86 civarında hareket ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro/TL ise 7,66 seviyesinde yer alıyor.