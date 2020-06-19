Ekonomiye ilişkin yeni torba yasada neler var? Bankalar ve müşteriler arasında ilk defa...
Ekonomiye ilişkin yeni torba yasaTBMM'den geçti. Yasayla birlikte yeni uygulamalar da devreye girecek. Bankalar ve müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması, yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, teknolojiye uygun yöntemlerle gerçekleştirilebilecek. Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak, kalan kısmın belirlenen sürede ödemesi halinde ceza mahkumiyeti ortadan kaldırılacak. İşte torba yasanın tüm detayları...