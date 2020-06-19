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’in yeni Başkanı oldu

Giriş Tarihi: 19.6.2020 ABONE OL
GYODER’in yeni Başkanı Mehmet Kalyoncu oldu
Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu seçildi. Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER'de üstlendiği yeni görevini büyük bir heyecanla yürüteceğini belirten GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Yeni dönemde öncelikli hedefimiz, GYODER'in kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını artırmak, çalışmalarımızı el birliğiyle, çok daha güçlü ve aktif bir şekilde sürdürmektir. Yeni işbirlikleri ile de gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine daha büyük katma değer sağlamasını planlıyoruz" dedi.
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GYODER’in yeni Başkanı Mehmet Kalyoncu oldu
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