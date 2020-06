Kanser ve korona virüsle mücadele eden zeytinyağı üretildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinin Turgut Mahallesi'nde eczacılık yapan, aynı zamanda da Yeniköy Mahallesi'ndeki zeytinyağı fabrikasında uluslararası ödüllü zeytinyağları üreten Atilla Totoş, uzun yıllardan beri hayalini kurduğu çalışmada önemli bir aşamaya geldi.



Uzun yıllardır menşei Muğla olan 'memecik' türü zeytinyağı üzerinde çalışmalar gerçekleştiren ve ürettiği yağlarla bilimsel çalışmalara katkı sunan Atilla Totoş'un özel yöntemlerle elde ettiği erken hasat soğuk sıkım yağı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Anabildim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya'nın dikkatini çekti.

JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS'TA YAYINLANDI



Akademisyenlerin 2 yıldır süren çalışmaları sonucunda hazırlanan bilimsel makale, dünyaca ünlü sağlıklı beslenme dergisi 'Journal Of Functional Foods'ta yayınlandı. Zeytinyağındaki doymamış yağın ve polifenolün, oksidatif hasarda koruyucu olduğu ve mitokondriyal disfonksiyonu iyileştirdiği gösterilen makale, tüm dünyada ses getirdi.



Zeytinyağı üreticisi Atilla Totoş, memecik türü zeytinin muazzam özelliklere sahip bir ürün olduğunun altını çizerek, "Bu, iki bin nüfuslu bir beldede çalışan bir eczacının hayaliydi. Şu anda yaptığımız şey, memecik çeşidi zeytinin neden bu tür etkilere sahip olduğunun ispatıdır. Bütün dünyaya meydan okuyan bir çalışmayı ortaya koyduk. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Anabildim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya ile yaptığımız çalışmalarda, ölümsüzlüğe atfedilen, gördüğümüz, bildiğimiz ve sahada her zaman test ettiğimiz zeytinyağımızın şu anda tıp fakültesinde yapılan çalışmalarda belgelendiğini gördük" diye konuştu.



Zeytinyağının insan sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili Ankara Üniversitesi'nin patent başvurusu yaptığını kaydeden Totoş, bunun bir ilk olduğunu belirterek, "Özel çalıştığımız zeytinyağımız, hücre içerisinde, mitokondri dediğimiz hücrenin sağlıklı olmasını ve enerjisini sağlayan yapının zar onarımı ve mitokondrinin mükemmel çalışmasını sağlayarak birçok hastalığa karşı etkili bir ürün haline geldi. Dokular hasta olduğunda mitokondri de bundan etkilenmektedir. Mitokondrisi olan bütün hücreler için çok etkili bir şey yaptığımızı söylediler. Kanserden tutun, alzheimere kadar, mide bağırsak sorunlarından tutun bağışıklık sisteminin çökmesine kadar, covidden tutun vücutta süper enfeksiyon dediğimiz duruma kadar birçok durumda rahatça kullanabileceğimiz doğal bir ürün gelişmiş oldu" diye konuştu. Totoş, Türk zeytinyağına değer katacak bu çalışmaya destek veren başta Ankara Üniversitesi olmak üzere herkese teşekkür etti.



Aynı zamanda eczacı olan Atilla Totoş, "Bu bizim bir hayalimizdi ve yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konuydu. Bu çalışma ve ortaya çıkan sonuç Türk zeytinyağı için bir devrimdir hem de ülkemizdeki diğer zeytinyağı üreticilerinin hangi ürünü nasıl yapması gerektiği konusundaki çalışmalarına ışık tutacaktır. Çok yakında, bütün dünyanın alkışladığı bir ürünü, dermokozmetikten sağlığa kadar müthiş bir ürünü ve yağ yakan bir yağı dünya görecek ve bu bir Türk ürünü olacak" diyerek, uzun yıllar yaptığı çalışmanın sonucunu almaktan gurur duyduğunu söyledi.

