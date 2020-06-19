Kazanılmış haklar korunacak

İşçi ve işveren sendikalarının çekincelerini dinleyen Erdoğan, "Her bir işçimizin kazanılmış hakları korunacak. Bu konudaki kaygıları biliyorum. Oranlar konusundaki itirazlarınızı süreyi uzatmadan ekonomi yönetimine iletin. Mutabakata varılmış bir modelle gelmenizi bekliyorum" mesajı verdi. Hükümet, istihdam kalkanı paketinin birinci ayağı 'Normale Dönüşe Destek' adımlarını içeren yasa teklifini Meclis'e getiriyor.Meclis'e gelecek yasa teklifinde salgınla mücadele döneminde büyük rol üstlenen İşsizlik Sigortası Fonu'na işveren katkı payı iki katına çıkarılması öngörülüyor. Mevcut uygulamada yüzde 2 olan işveren katkısının yüzde 4'e yükseltilecek. Bu artışın kademeli olarak yüzde 2.5, 3.5 ve 4'e çıkarılması öngörülüyor. İş dünyası temsilcileri, işverenin fona katkı payının artmasının istihdamı azaltacağını savunarak tepki gösteriyor. Beştepe zirvesinde bu da gündeme geldi.