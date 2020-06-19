Rızanız olmadan veriler okunmasın

Teknolojinin ve dijitalleşmenin hızla geliştiği bugünlerde kurum ve kişilerin en büyük sorunu veri güvenliği ve siber güvenlik haline geldi. İnternette yaptığınız her davranış ciddi şekilde takip ediliyor. Bunun rızanız dışında olup olmadığını bilmek çok önemli.Türk Telekom'dan aldığı destekle hayata geçen Efilli Rıza girişiminin kurucusu Ercan Gümüş, platformun Türkiye'de çerez ayarlarını alan ilk şirket olduğunu belirterek, "Sloganımız Türkiye'de olan Türkiye'de kalır. Bu amaçla yola çıktık. 2018 verilerine göre, Türkiye'de 1 milyon 100 bin domain var, bu anlamda bakarsanız yapacak çok işimiz var. KOSGEB ve Türk Telekom'dan 500 bin TL kadar bir destek aldık, ayrıca TEB Girişim Evi desteklerinden faydalandık. Efilli Rıza ile toplanan izin verilerinin tamamı ülke içindeki sunucularda depolanmaktadır. Verilerinizin tamamıyla güvende olduğundan emin olabilirsiniz" dedi.Dijital dünyadaki varlığımız genişledikçe paylaştığımız verilerin sayısı ve hassasiyeti de artıyor. Devletler verileri koruma amacıyla bazı önlemler alırken, 2016'da yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), dijital dünyada bireylere ait hassas verilerin toplanması, depolanması ve işlenmesi ile ilgili yöntemleri düzenleyen ve sınırlarını belirleyen kanun olarak artık herkes tarafından biliniyor. KVKK'ya göre, kişisel verilere bir şekilde ulaşan her uygulamada veri sahibinden açık onay alınması zorunlu. İzniniz olmadan size herhangi bir bilgi gönderilemezken, bilgileriniz de kullanılamıyor. Avrupa ülkeleri için geçerli olan GDPR yasasında veri izni alınması zorunlu hale getirildi. Bu yasa, Avrupa Birliği'nin tüm vatandaşlarını, mekândan bağımsız olarak kapsıyor. Bu nedenle özellikle Avrupa ile iş yapan işletmeler için Rıza Yönetimi Platformu zorunlu bir ihtiyaç olarak hayatımıza girdi.Rıza Yönetimi Platformu, web sitesi ziyaretçilerinin sitelerle paylaştığı çerez verilerinin yönetebilmelerine olanak tanıyan, firmaların bu izinleri inceleyebilmesini ve takip sistemlerini optimize edebilmesini sağlayan bir sistem. Efilli Rıza paneli, ziyaretçilerin izin tercihlerini kolayca görebilmenizi sağlarken, ziyaretçilerinizin verdikleri izinleri özelleştirmelerini sağlıyor. Ziyaretçiler böylece verilerinin hangi platformlara verileceğini seçebiliyor ve istemedikleri seçenekleri kapatabiliyorlar.Çerez ayarları, sitelerde yapılmak zorunda. Çerez ayarları KVKK'da geçmesine rağmen Türkiye'de henüz gücünü gösteremedi. Sitenizin performansını iyileştirmek için topladığınız verileri yasalara uygun şekilde toplamak çok önemli.Efilli Rıza Sistemi, ziyaretçilere sağlanan seçim özgürlüğü sayesinde güvenilirliği sağlamlaştırırken, ziyaretçilerin hassasiyetlerine de tam anlamıyla cevap veriyor. Toplanan tüm verilerin KVKK'ya uygun olarak toplandığından ve depolandığından emin olmak çok önemli.Efilli Rıza Sistemi Denetimler sırasında yaptırımla karşılaşma korkusuna kapılmadan işinize odaklanmanızı da sağlıyor. Toplanan veriler tamamen ülke içerisinde depolanmasının yanı sıra kullanmakta olunan üçüncü parti takip sistemlerine ait onay geçmişi analiz edilebiliyor ve A/B testi yaparak kullanıcılardan onay alınabiliyor.