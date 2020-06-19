Son dakika haberi: Restoran ve kafelere dev kredi desteği! Pazartesi hayata geçecek...

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.

6 AYA KADAR ÖDEMESİZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık onaylı işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle hayata geçirilecek olan, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar kredi imkanının 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve 6 aya kadar ödemesiz olacağını bildirdi.

Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği kapsamında, Antalya'nın Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ve çok sayıda yabancı gazeteciyle bir araya geldi.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından 2 ay içinde salgına karşı çok önemli başarı elde ettiklerini ve 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girildiğini belirten Ersoy, turizm sektörü olarak sertifikasyon programı başlattıklarını kaydetti.

Bu program kapsamında havalimanları, uçaklar, ulaşım araçları ve konaklama tesisleri ile restoranları belgelendirdiklerine dikkati çeken Ersoy, özellikle konaklama tesislerine yönelik 130'dan fazla kriterlerinin olduğunu bildirdi.

Bu programda Avrupa Birliği'nden şirketlerle çalıştıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu program, gönüllü bir sistem. Bu belgeyi almak isteyen otele giderek bir kural listesi hazırlıyoruz. Bu kural listesindeki bütün aşamalara uyuyorsa 'kontrol edildi' işareti koyuyoruz. Aynı zamanda otele bir logo veriyoruz ve tesislerin kapısına bu logonun yer aldığı bir işaret koyuyoruz. Mobil bir karekod kullanıyoruz. Bu karekod sayesinde tüm detaylara ulaşmanız mümkün, şeffaf bir sistem. Tesis hakkındaki detaylı raporları görebiliyorsunuz. Bu programa dahil olan otel listesini de hazırladığımız web sitesinden görebilirsiniz. Türkiye'de tüm tur operatörleri bu sertifikaları otel resimlerinin yanına koymaya başladılar."

Ersoy, uluslararası tur operatörleri ve seyahat acentelerinin otellerden bu sertifikayı talep etmeye başladığını ve bunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Pek çok otelin bu sisteme dahil olmak istediğini aktaran Ersoy, "Şu an 500'den fazla otel bu sertifikaya başvurmuş durumda. Bunun 1 ay içinde 2 bine ulaşacağını düşünüyoruz." dedi.

Havalimanlarında öncelikle misafirlerin vücut sıcaklıklarının ölçüldüğünü kaydeden Ersoy, vücut sıcaklığı 37,8'in üzerinde olanlara ve semptomu bulunanlara hemen test yapıldığını vurguladı.

Testin sonucu pozitif çıktığında konuğu hastaneye gönderdiklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Hastanede doktorlar bu konuğun hastanede kalıp kalmamasına karar veriyor. Çok kritik bir durumda değilse konuğumuz otele gönderiliyor. Pozitif vakalar için otellerde izole daireler, bloklar olacak, apartman daireleri şeklinde. Eğer tedavi aşamaları rezervasyon süresinden daha uzun sürerse bu durumda otellerimiz ücretsiz olarak konuklarımıza hizmet sunacak. Tur operatörlerine de bununla ilgili oteller bir taahhüt belgesi sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli olacak. Herhangi bir geri gönderme olmayacak."

TURİSTİK HAVALİMANLARINA TEST MERKEZLERİ

Ersoy, turistlerin yoğun olarak kullandığı havalimanlarında test merkezleri oluşturulduğunu bildirdi.

Test merkezlerinin henüz faaliyete başlamadığına işaret eden Ersoy, "Trafik durumu henüz net değil. 2 ya da 3 gün içinde faaliyete geçecek. Öncelikle Antalya ve İstanbul'da çalışmaya başlayacaklar. Ardından Dalaman, Bodrum ve diğer uluslararası havalimanlarında da faaliyete geçecek. Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında da test merkezlerimiz mevcut." diye konuştu.

Sigorta sistemini de hayata geçirdiklerine değinen Ersoy, sistemin internet üzerinden satışına başlandığını ve tur operatörlerinin talep etmesi halinde link gönderildiğini, fiyatların pakete göre değiştiğini kaydetti.

"KORONAVİRÜS, TURİSTİK ŞEHİRLERDE KONTROL ALTINDA"

Türkiye'de bireylerin rızası olmadan tedavilerinin yapılmayacağını ifade eden Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir turistseniz ve Türkiye'ye geldiyseniz sizlere öncelikle tedavi prosedürü açıklanacak. Hangi tür ilaçların kullanılacağı anlatılacak. Bu prosedürü kabul ederseniz tedavi uygulanacak, kabul etmezseniz tedavi uygulanmayacak. Türkiye'nin genelindeki rakamları biliyorsunuz ama turistik şehirlerdeki koronavirüs rakamlarını da paylaşmak istiyorum. Antalya 2 milyon 400 bin nüfuslu bir şehir ve toplam koronavirüs vakası 472. Aydın'da 238, Muğla'da ise 298. Yani koronavirüs, turistik şehirlerde kontrol altında. Son dönemlerde de vaka sayısı çok az. Turizmi Türkiye'de yeniden başlatabileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim."

RESTORAN VE KAFELERE YÖNELİK YENİ KREDİ PAKETİ

Restoran ve kafelere yönelik yeni bir kredi paketinin müjdesini de veren Ersoy, "İşletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası'yla yapılan iş birliği kapsamında 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz çok cazip bir kredi imkanını pazartesiden itibaren hayata geçireceğiz. 3 milyona kadar cironuz varsa 1 milyon, 125 milyon ve üzeri cironuz varsa 20 milyon kullanabiliyorsunuz." diye konuştu.

Ersoy, kredi paketinden yararlanacak işletmelerin, bakanlık işletme belgesi sahibi ve Ziraat Bankası'na üye iş yerleri olması gerektiğini bildirdi.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, normalleşme sürecinde ekonomik hayata sağladığı katkılara bir yenisini ekledi. Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya İşletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir "Destek Kredisi" ürünü hayata geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Ziraat Bankası üye işyeri statüsündeki işletmeler, ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülke ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmaların yanında olmaya devam edecek.

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