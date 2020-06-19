Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği: 19 Haziran bugün gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği: 19 Haziran bugün gram, yarım, tam ve çeyrek ne kadar?

ile ilgili son dakika haberleri, dünya piyasalarının hareketli olduğu son dönemde yakından takip ediliyor. Corona virüsü salgını ekonomi piyasalarını doğrudan etkilerken altın fiyatlarının seyri üzerinde de aynı oranda etkisi bulunuyor. Peki 19 Haziran Cuma tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 19.6.2020 08:26 Son Güncelleme: 19.6.2020 08:26 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar?Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma

, son dönemde çizdiği hareketli grafik dolayısıyla, en çok rağbet gören yatırım araçları arasında kendi yer buluyor. Öyle ki küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından altın fiyatları ile ilgili son dakika haberler, uzman yorumları ve anlık değişimler yakından takip ediliyor. Peki, son yılların en hareketli zamanlarını geçiren altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç tl? İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi…

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarındaki yükseliş bugün de devam ederken yatırımcılar ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda altın ihtiyacı bulunanlar, canlı rakamlar hakkında bilgi edinmek istiyorlar.

İşte 19 Haziran Cuma canlı rakamlar...

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar?Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma

GRAM ALTIN

ALIŞ: 380,64

SATIŞ: 380,77

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 621i40

SATIŞ: 625,80

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar?Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.239,00

SATIŞ: 1.250,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.431,81

SATIŞ: 2.479,02

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar?Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 19 Haziran Cuma
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Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği: 19 Haziran bugün gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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