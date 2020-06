Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den gıda israfı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor. Fakat istikrarlı bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Buda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim kaynağına karşılık gelmektir" dedi.



Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliği ile düzenlenen "4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tele konferans yolu ile katılarak yaptığı konuşma ile başladı. Toplantının online olarak gerçekleştirilen açılış toplantısına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü katıldı.



"TEKNOLOJİ İLE TARIMIN YOLUNUN KESİŞTİĞİ PROJELERİ BİRER BİRER DEVREYE ALDIK, SAHAYA İNDİRDİK"



Kongrede tele konferans yöntemi ile konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, korona virüs sürecinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktararak, "Yeni tip korona virüse hazırlıksız yakalanan dünya bundan sonra yeni bir denge arayışı için çıkış aramaktadır. Ulusal devletçi ve popülist hareketçiler yeni güç mücadelesinin baş aktörleri olacaktır. Muhakkak ki eski alışkanlıklar kolay terk edilmeyecek ama tarihin akışı devam edecek. Bu akışın istikametini bu süreçte alınan kararlar, uygulanan politikalar ve bundan sonra ortaya koyulacak sosyal ve iktisadi görüş belirleyecek. Bu noktada sosyal bilimcilerin yaptığı çalışmalar ve isabetli okumalar bu kuvvetli akışın yönünü değiştirecek, çevresini şekillendirecek. Pandemi sonrası dünyada 3 ana unsurun daha fazla önem kazanacağı açık. Biyogüvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği önümüzdeki 10 yılın gündemi olacak. İhtiyaçların hiyerarşisine göre insan için önce yeme içme ihtiyaçları hemen akabinde ise güvenlik gelir. Bizim atalarımız ihtiyaç hiyerarşisini daha önce daha güzel özetlemiş ve demiş ki, 'Karnı tok, sırtı pek.' Bizler pandemi süreci öncesinde de dünyanın gidişatını biraz erken okumuş ve 2020 yılımızı Tarım ve Orman Bakanlığı dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Elbette teknolojinin imkanlarından daha fazla faydalanmak, dijital çağda daha yaygın, daha hızlı işler yapmak, küresel rekabet içinde daha aktif olabilmek için bunu ilan etmiştik. Geldiğimiz noktada pandemi, bu dijitalleşme tercihini mecburiyete bıraktı. Biz de bakanlık olarak son 4 ayda teknoloji ile tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik" dedi.



"DİTAP SİSTEMİMİZE 14 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİMİZ KAYDOLDU"



"Çiftçilerimizin ürünlerinin daha rahat pazar bulabileceği, tüketici ve esnafımızın aradığı kalite ve standartlardaki ürünü tedarik edebileceği teknolojik platformu Dijital Tarım Pazarı halkımızın hizmetine sunduk" ifadelerine yer veren Bakan Pakdemirli, "Lansmandan bu yana sisteme 14 binden fazla çiftçimiz kaydoldu. Ben inanıyorum ki fırsat eşitliği projesi olan DİTAP ile küçük üretici ile sermaye sahipleri aynı ortamda daha etkin şekilde buluşacak. Birçok bakımdan önemli tasarruf yaparak enerjilerini doğru yolda harcayabilecekler. Biz tarımda inovasyona inanıyoruz ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapıyoruz. Yine salgın sürecinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Orman Akademisi Uzaktan Eğitim Portali sektör içinde bilimsel bir dönüşüme büyük bir dönüşüme vesile oldu. İlk dersini benim verdiğim Tarım ve Orman Akademisi'nde yer alan yer alan sosyal kütüphane uygulamasında tarım ile ilgili binlerce kitap, akademik makaleye anında erişim sağlanabiliyor. Bu vesile ile sizleri Tarım ve Orman Akademimizdeki derslerimize bekliyoruz" diye konuştu.



"ÜLKEMİZDE MAALESEF HER YIL 18.8 TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR"



Gıda tasarrufunu sağlayacak önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden Pakdemirli, "Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduk. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18.8 ton gıda çöpe gidiyor. Fakat istikrarlı bir farkındalık oluşturduğumuz takdirde ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfında gerçekleştirilecek sadece yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Buda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim kaynağına karşılık gelmektir. Bu nedenle gıdanı koru, sofrana sahip çık diyoruz. Tarıma ömrünü, bilime gönlünü vermiş bir kardeşiniz olarak pandemi sürecinde bakanlık olarak bizler de evvela bilim kurulumuzu oluşturduk. Sizlerin de bildiği gibi biyoloji ana bilim dalı, veteriner fakültelerinde ayrı bir bilim dalı olarak yer almakta biz bu konuda 178 yıllık bir deneyime sahibiz. Bu nedenle pandemi sürecinde Pendik ve Etlik Veteriner Araştırma Merkezi Endüstrilerimiz ve TÜBİTAK ortaklığı ile anti serum ve aşı çalışmalarına dahil olduk. Bakanlığımızın yetkileri kapsamında stok ve piyasa takiplerimizi hızlandırdık. Dış ticaret önlemlerimizi aldık, gıda tedbirlerini arttırdık. Çiftçimizi, üreticimizin borçlarını erteledik" şeklinde konuştu.



"PROF. DOKTOR VEYSEL EROĞLU BARAJINDA SONA GELDİK"



Yapılan 2 büyük baraj çalışmasında sona gelindiğini ifade eden Pakdemirli, "Bu yıl baklagil, çay fiyatlarını hasat öncesinde açıkladık. Tarıma elverişli arazileri çiftçilerimize bedelsiz verilmesi için çalışmalar başlattık. Bu süreçte il, ilçe ve köylerimize gidemesek de sektör paydaşlarımızla video konferans yöntemi ile 200'e yakın toplantı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde güçlü tarım ve orman alt yapımıza son 3 ayda tarihi projeler, mega hizmetler kazandırdık. Dünyada ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde doğu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından birinci sırada olan yeni adıyla Doktor Veysel Eroğlu Barajında sona geldik ve barajında altı türbininden birincisini devreye aldık. Dünyanın en yüksek 3. Barajı olan Yusufeli Barajı'nda ise sona yaklaştık ve 3 milyonuncu küp betonu döktük. Bunlar 3 ayda yaptığımız işlerin bir kısmı. Yorulduk mu, hayır. Çünkü biz bütün işleri hizmetin en güzeline layık olan milletimiz için onurla, mutlulukla gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekonomiye ilişkin yeni torba yasada neler var? Bankalar ve müşteriler arasında ilk defa...

FIFA 21 resmen açıklandı! FIFA 21'in Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi nedir?