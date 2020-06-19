Turizm harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığı da yurtiçinde havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısını 12 aydan 18 aya çıkardı.Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik dün yürürlüğe girdi. Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.Buna göre, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtiçindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak. BDDK da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.