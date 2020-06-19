Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Turizm harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı

harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı

ANKARA
Giriş Tarihi: 19.6.2020 ABONE OL
Turizm harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığı da yurtiçinde havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısını 12 aydan 18 aya çıkardı.
Bakanlığın "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik dün yürürlüğe girdi. Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.
Buna göre, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurtiçindeki harcamalarda taksit sayısı 18 ay olarak uygulanacak. BDDK da söz konusu harcamalarda kredi kartı taksit sınırını 9 Haziran'da 12 aydan 18 aya yükseltmişti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Turizm harcamalarında taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA