Vize için gerekli belgeler nelerdir? Vize işlemleri için gereken evraklar listesi

Bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat etmek için gerekli olan vize almak için en başta bir pasaport sahibi olunması gerekmektedir. Vize başvurusu gerçekleştirilmeden 1 ay kadar önce pasaport çıkarılmalıdır. Peki, vize için gerekli olan belgeler nelerdir?

VİZE NEREDEN ALINIR?

Vize seyahat edilmesi planlanan ülkelerin konsolosluğundan alınmalıdır. Vize seyahat edilmeyi planlanan ülkenin konsolosluk kurumlarından alınabilir. Uluslararası düzeyde kabul görmüş kurallar neticesinde başvurunun yapılacağı yere dair en ideal tercih daimi ikametin bulunduğu ülke.

Yurt dışı turları satışı gerçekleştiren ülkeler, vizeyle alakalı tüm süreci yöneterek size yardımcı olabilir. Öte yandan verdiği hizmet yalnızca vize sürecini yönetmek olan firmalar da mevcut.

VİZE ALMADAN GİDİLEBİLEN BİR ÜLKE VAR MI?

Elbette. Bazı ülkeleri ziyaret etmeden önce vize sahibi olmaya gerek yok. Uçak bileti ve pasaportunuzun olması yeterli. Türk vatandaşlarının dünya üzerindeki ülkelerin yüzden fazlasına vize sahibi olmadan seyahat etmeleri mümkün. Gürcistan ve Ukrayna'ya pasaporta da gerek olmadan, yalnızca kimlikle girilebiliyor.

VİZE İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Vize için istenen belgeler hangi maçla seyahat edildiğine, pasaport türüne ve en önemlisi ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. Gidiş amacına göre ortak bilgiler ise aşağıdaki gibi:

Son 6 ayda çektirilmiş biyometrik fotoğraf (Arka fonun beyaz olması şartı aranıyor.)

Seyahat sağlık sigorta

Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş vize başvuru formu

Ekonomik şartların belgelendiği çeşitli belgeler (gayrimenkul tapu belgesi, banka cüzdanı)

Son 3 aya ait maaş bordrosu

Son 3 ayı kapsayan SGK hizmet dökümü belgesi

İş yeri izin belgesi

Varsa davet yazısı

Vize başvurusunda bulunan kişi neye göre göçmen olarak kabul edilir?

Başvuru sahibinin uzun süredir düzenli bir geliri yoksa ya da düşük maaşla çalışıp bakmakla yükümlüğü kişiler mevcutsa, başvurunun yapıldığı ülkeden o kişiye vize çıkmayabilir.