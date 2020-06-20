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'nin sondaj kulesi sayısındaki düşüş sürüyor

'nin endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 10 azalarak 14 hafta üst üste düşüş gösterdi.

AA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 09:42 ABONE OL
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş sürüyor

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 10 azalarak 14 hafta üst üste düşüş gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 13-19 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 10 azalarak 189'a geriledi.

TOPLAMDA 494 AZALDI

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 14 hafta üst üste düşüş gösterirken bu sürede toplam 494 azalmış oldu.

Perşembe günü 41,51 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 42,19 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 39,45 dolar düzeyinde kapattı. WTI perşembe gününü 38,84 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki düşüş sürüyor
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