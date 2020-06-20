Halkbank kredi başvuru sonucu öğrenme: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sürecinde kamu bankaları olan Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafınca müşterilerine sunulan birçok kredi paketi bulunuyordu. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan bu paketlerden Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredi başvuruları binlerce kişi tarafından gerçekleştirilmeye devam ederken öte yandan başvuru sürecinin tamamlayan vatandaşlar kredi başvuru sonucu sorgulama için detayları merak ediyor. Buna göre; 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredisi nasıl çekilir, başvuru şartları nelerdir? İşte Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi başvurusu ve kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULA: HALKBANK İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURUSU SORGULAMA VE TAKİP EKRANI!

Kamu bankaları, pandemiden olumsuz etkilenen vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin TL'ye kadar Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi veriyor. Yoğun ilgi gören bu kredi paketine başvuru sonucu ise kişilere sms yoluyla bildirilmektedir. Aynı zamanda yetkili kurumu yani Halkbank müşteri hizmetlerini arayarak da bilgi edinebilirsiniz...