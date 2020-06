İstanbul ve Antalya havalimanlarında '20 bin test' kapasiteli merkez kuruldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 51 ülkenin büyükelçisi, uluslararası ve ulusal basınla 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamında buluştu. Bakan Çavuşoğlu, İstanbul ve Antalya havalimanlarında günlük 20 bin test kapasiteli test merkezleri kurulduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifikası Programı'nın 70 ülkeye gönderildiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesindeki normalleşme sürecinde turizm sektöründe 'Güvenli Turizm Sertifikası Programı' kapsamındaki uygulamalar ve alınan önlemleri yerinde görmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine Antalya'ya gelen 51 ülkenin büyükelçisi ve uluslararası basın mensuplarıyla buluştu.

Büyükelçiler ve uluslararası ve ulusal basın mensupları, Türkiye'nin tanıtım programındaki 'Yeniden Keyfet' sloganıyla, turizmin başkenti Antalya'daki iki günlük programda uçaklar, havalimanı, otellere transfer araçları, otellerdeki odalardan restorana, sahilden havuzlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarıyla ilgili alınan tüm önlemleri ve uygulamaları yerinde deneyimleme şansı buldu.



İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMANIN ÖNEMİ



Sabah büyükelçilerle kahvaltıda buluşan bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Covid-19 salgınının tüm dünya için çok zorlu olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef insanlara verdiği zarar da ortada. Bu salgından dolayı hayatını kaybeden insanların ailelerine başsağlığı diliyorum. Aynı zamanda farklı alanlarda ne kadar zayıf ve güçlü olduğumuz da ortaya çıktı bu salgınla beraber, hem ülkeler arası ilişkiler, hem hükümetler olarak. Bugün yaptığımız iş ise yarını tanımlamak olacak. Pandemi aslında işbirliği ve dayanışmanın öneminin de altını çizdi ve her zamankinden daha önemli hale geldi" dedi.



120'DEN FAZLA ÜLKEYE TIBBİ YARDIM



Türkiye'nin pandemi sırasında aktif bir şekilde diplomasiyi sürdürdüğünü açıklayan Çavuşoğlu, "Katkılarımızı sunmaya çalıştık tüm dünyada Covid-19'la mücadele eden ülkeler için ve inanıyoruz ki bugünlerin ardından umutlu bir şekilde yeniden güzel günler gelecek. Karanlığın ardından her zaman güneş parlayacaktır. Bu zorlu süreçte Türkiye'nin ortaklaşa çalıştığı ülkelerle işbirliği devam etti ve 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladık, ülkemizdeki tüm diplomatik görevlilere de bu imkanları sunduk. Bütün bunların sonucunda koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da ne kadar güçlü olduğumuzu kanıtlamış olduk" diye konuştu.



TÜRKİYE'DE PEK ÇOK ÜLKEDEN ÖNCE NORMALLEŞME



Türkiye'nin güçlü yanları sayesinde pek çok ülkeden daha önce normalleşme sürecine başladığını anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Yeni normale başlarken turizm bizim anahtar derecede önemli alanlarımızdan biri. BM global kılavuzlarına uygun bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerekti ve önlemler aldık. Haftalardır bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve güvenli, sağlıklı ve hijyenik şartlar altında konuklarımıza turizm uygulamalarımızı sunmaya çalışıyoruz. Turist gönderen tüm ülkelerle irtibatlarımızı sürdürdük ve bu önlemleri ve sağlık sistemimizi de bütün ülkelere açıkladık" dedi.



'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'



Sağlık uygulamalarıyla ilgili bilgilerin de gerçek zamanlı olarak ilgili kontak noktalarla paylaşıldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bizler bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli bir destinasyon olarak listeye alması ya da bu liste süresinin uzatılması konusunda biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü Covid-19'a karşı Türkiye sağlam bir sağlık sistemi kapasitesiyle dikkatlice önlemlerini uygulamaya devam ediyor. Virüse karşı oldukça güçlü bir şekilde mücadele ettik" ifadelerini kullandı.



'KENDİMİZE GÜVENİYORUZ'



Türkiye'nin sağlık ve turizm endüstrisinin aslında yabancı konuklar için de hazır olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bizler kendimize güveniyoruz. Turizm ve sağlık sektörlerimize güveniyoruz. Aynı zamanda hazırlıklı durumdayız yeni normal süreci için. Seyahat uyarılarına karşı ve bazı ülkelerin Türkiye'yi riskli destinasyon olarak listelemesine karşı tabi ki bu açıklamalarımızı yapmak istiyoruz. Bu hafta sonunu Antalya'da geçiyoruz ve ne kadar güvenli bir ortamdayız. Sizleri, arkadaşlarınızı ve yurt dışındaki tüm konuklarımızı bu turizm destinasyonlarında ağırlamaktan çok mutlu olacağız" şeklinde konuştu.



ÇEKYA, POLONYA, SLOVAKYA VE MACARİSTAN GÖRÜŞMESİ



Toplantıda bakanlar Çavuşoğlu ve Ersoy, uluslararası basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çekya'nın Türkiye'yi riskli ülkeler arasında göstermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Çekya, Polonya, Macaristan ve Slovakya ile video konferans yapıldığını belirterek, "Dün oldukça yapıcı bir konferans gerçekleştirdik. Ancak AB Komisyonu'nun da kararı önemli, komisyonda elinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler, bu kararı değiştirmek için. Vurguladıkları da şuydu; Türkiye'den özellikle bu dört ülkeyi ziyaret ediyorlar. Bu ülkelerin vatandaşları da gerçekten Türkiye'ye gelmek ve tatillerini burada geçirmek için sabırsızlanıyor. Bizler birlikte çalışmaya devam kararı aldık" dedi.



ALMAN ENSTİTÜSÜ'NÜN KARARINA YANIT



Almanya'daki bir enstitünün 'Türkiye'de bulunan Alman turistler Almanya'ya döndükten sonra test yapılacak' dediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Tabi ki farklı ülkelerin farklı prosedürleri var. Türkiye'de bulunan Almanlar da dahil olmak üzere farklı bölgelerden zamanlarını Türkiye'nin farklı bölgelerinde geçiriyorlar. Bundan dolayı aslında bizim yapmaya çalıştığımız şundan emin olmak, Türkiye'ye gelen bütün turistler tatillerini güvenli ve hijyenik ortamda geçirsinler ve güvenli bir şekilde ülkelerine dönsünler" diye konuştu.



'TURİSTLERE PSR TESTİ İÇİN YETERLİ KAPASİTEMİZ VAR'



Ancak bunun bir pandemi olduğuna da dikkat çeken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bundan dolayı biz en kötü senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız. O yüzden herhangi bir pozitif vaka olursa, eğer bu konukların teste tabi olması gerekiyorsa bizim ülkemizden ayrılmadan önce biz bunu yapmaya hazırız. Aynı zamanda hastaları Türkiye'de tedavi etmek için de hazırız. Hem test kapasitemiz hem sağlık altyapımız birçok ülkeye kıyasla oldukça iyi. Günlük Türkiye'deki test kapasitesi birçok ülkenin daha üzerinde. Sağlık bakanıyla görüşmeler yapıldı. Eğer PCR testi yapmak isterse bir turist bizim buna yeterli kapasitemiz var."



İSTANBUL VE ANTALYA'DA GÜNLÜK 20 BİN TEST



Türkiye'nin uluslararası uçuşların tekrar başlatılmasıyla ilgili farklı ülkeler için farklı tarihler belirlediğini kaydeden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa ülkelerine gelirsek aslında Türkiye benzersiz bir konumda. Çünkü uluslararası havalimanlarında test merkezleri olan bir ülke, özellikle İstanbul ve Antalya havalimanlarında olan test merkezlerimizin kapasitesi oldukça büyük. Günlük 20 bin test yapabilecek durumdayız. Türk Hava Yolları uçuşları başladı. Şu anda İstanbul Havalimanı en yoğun havalimanlarından biri. Yani birkaç Avrupa ülkesi dışındaki diğer ülkeler Türkiye'yi aslında güvenli kabul edip, çoktan uçuşlara ve seyahate başlamış durumda. Ve Almanya'daki 6 farklı temel şehirden uçuşlar başladı."



ALMANYA İLE KRİTERLER BELİRLENECEK



Almanya'nın seyahat uyarısıyla ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece turizmle alakalı olmadığı ama turizmin bu ilişkilerin çok önemli bir ayağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Almanya' yaklaşık 3.5 milyon Türk vatandaşımız var ve ülkeye geri dönüş yapmak istiyor. Sayın Merkel ve Sayın Erdoğan bu konuyu konuştu ve birtakım kriterler belirlenmesi gerekiyor. Nedir bu kriterler, ülkelerin sağlık kapasitesine bağlı, turistlere sunduğu güvenlik, sağlık imkanlarını kim belirleyecek. Turizm ve sağlık sektöründeki uzmanlar belirleyecek. Öncelikle zaten uçuşlar başladı AB üyeleri arasında. Dolayısıyla kaç tane AB üyesi ülke korona ile savaşta Türkiye'den daha başarılı. Rakamları karşılaştıracak olursanız Türkiye'nin birçok AB ülkesinden çok daha iyi bir iş çıkarttığını görebilirsiniz. Sadece Avrupa'da değil, dünya genelinde de bu böyle."



UZMAN EKİP GÖNDERİN ÖNERİSİ



Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerinden biri olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Almanya ile diyaloğumuzu ve işbirliğimizi devam ettirmek durumundayız. Sayın Merkel bu planımızdan çok memnun oldular. Bir sonraki toplantı için bir tarih belirleyeceğiz. Sayın Bakan Ersoy, bir mektup hazırladı ve Türkiye'ye gelmeyi planlayan turistler için alınan önlemleri detaylı olarak anlattı. Ben de Heiko Maas ile görüştüm ve şunu önerdik; Türkiye'ye uzmanlardan oluşan bir delegasyon gönderin ve kendi gözleriyle ne gibi önlemler aldığımızı, şartları ve sağlık kapasitesini görsünler ve bizde onların sorularını cevaplayalım. Biz bu konuda son derece açık, net, şeffaf davranıyoruz. Tabi ki bir takım hayal kırıklıklarımız oldu fakat bunun bizim ikili ilişkilerimizi etkileyeceğini zannetmiyorum" dedi.



SERTİFİKA PROGRAMI 70 ÜLKEYE GÖNDERİLDİ



Türkiye'nin Güvenli Turizm Sertifika programını yerinde gören ve dünyaya örnek olabilecek bir uygulama olduğunu belirten uluslararası basın mensupları Bakan Ersoy'a bu programın diğer ülkelerle paylaşılıp paylaşılmadığını sordu. Güvenli Turizm Sertifikası kapsamındaki kriterlerin 70 ülkeye gönderildiğini açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, şöyle konuştu:



"Dilerlerse bu sertifika sistemini kullanabilirler. Bizden bu talepte bulunurlarsa da memnuniyetle anlatır açıklarız. Şimdiye kadar yaklaşık 400 otel bu sözleşmeyi imzaladı ve umuyoruz ki otel sayısı 2 binden fazlaya çıkacak. Bu çok şeffaf bir program ve biz bu programda uluslararası şirketlerle çalışıyoruz. Bu şirketlerin birçok ülkede organizasyonları var. Bunların hepsi uluslararası şirketler ve dolayısıyla bu programın detayları onlarla da rahatlıkla görüşülebilir. Bu program otelciler için çok ciddi maliyet getiriyor ve otelcilerin bu maliyeti gönüllü olarak yapması gerekiyor. Bu programı Covid sonrası da devam ettirmeyi planlıyoruz. O zaman belki bazı kriterler çıkartılacak, bazı yeni kriterler eklenecek. Şu an 132 kriter var. Ama bence turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program gerekiyor. Burada mesele sadece bir sertifikasyon programı değil, hizmet sektörünün standartlarını da yükseltiyoruz. Uluslararası turizmin geleceği için bence bütün ülkelerin böyle uluslararası bir program başlatması gerekiyor."

