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’ta hızlanacak

’un ilçesinde hızını artıracak şebekenin döşenmesine devam ediliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 17:15 ABONE OL
Osmancık’ta internet hızlanacak

Ülke genelinde yaygınlaşan hızlı internet özelliğine sahip fiberoptik kablolar Osmancık'ta da görevli ekipler tarafından döşenmeye devam ediliyor. Şimdiye kadar ilçe genelinde veri akışının yüzde 20'sinin fiberoptik, yüzde 80'nin bakır kablolarla sağlandığı öğrenilirken ekipler 1 ay önce çalışmalara yeniden başladı.

İlçenin tamamının fiberoptik kablolarla döşeneceğini belirten saha ekibi, çalışmaların sona erdiğinde internetin hızlanarak veri akışı ile birlikte bilgiye kısa sürede erişim sağlanacağını ifade ettiler.

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Osmancık’ta internet hızlanacak
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