Restoran ve kafelere kredi desteği

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 50 ülkeden büyükelçi ve turizm temsilcileriyle 'Güvenli Turizm Sertifikasyon' programı kapsamında Antalya'da bir araya geldi. "Yeniden Keşfet" konseptiyle büyükelçilere iki gün boyunca Türkiye'nin turizmde Kovid-19 ile mücadele süresince uygulamaya koyduğu sertifikasyon programı, oteller, uçaklar ve havalimanlarında alınan önlemler anlatılacak.Lokantalar ve restoranlara ilişkin müjdeli haberi veren Bakan Ersoy, "Bakanlık işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası'yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesinden itibaren 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7.5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz" dedi. Ersoy Türkiye'ye gelen turistin havaalanında yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkarsa ülkesine gönderilmeyeceğini belirterek, "Eğer testi pozitif çıkmış bir kişiyseniz, size uygulanacak tedavi anlatılacak. Tedaviye kendi iradenizle onay verirseniz tedavi süreci başlayacak" şeklinde konuştu. Turistler için korona sigortasını devreye aldıklarını aktaran Ersoy, bunun 1 Temmuz'da başlayacağını bildirdi.