Son dakika: Türkiye'den büyük turizm hamlesi! 50 ülkeden üst düzey katılım...

ATEŞİ YÜKSEK TURİSTLERE KORONA TESTİ

Hürriyet'in haberine göre; turistlerin Türkiye'ye gelişinden itibaren sistemin nasıl işleyeceğini Bakan Ersoy şöyle anlattı:

HAVAALANI: "Bir turist Türkiye'ye geliyorsa, bu seyahat uçakta başlıyor, havaalanında devam ediyor. Bizler öncelikle konukların vücut sıcaklıklarını ölçüyoruz. 37.8'in üzerindeyse veya başka semptom varsa havaalanında bir test yapıyoruz. Test sonucu negatif ise problem yok.

POZİTİF ÇIKARSA: Test sonucu pozitif olursa konuğu hastaneye gönderiyoruz hemen. Çok kritik bir durumda değilse otele gönderilebiliyor. Buna doktorlar karar verecek. Pozitif vakalar için her bir otelde izole yeri olacak.

GERİ GÖNDERME YOK: Otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak konuklara sunacak. Aynı prosedür transit yolcular için de geçerli. Pozitif olursa sonuç, geri gönderme olmayacak. Bütün turistik havaalanlarımızda test merkezlerimiz var. İstanbul ve Ankara'da başlayacak.