Türk Telekom, Çin ile ticarette yerel paraya geçti

Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı. Türk Telekom'un ithalat ödemelerinde Çin yuanı kullanarak öncülük ettiği bu uygulama, iki ülke firmalarının ticaretinde üçüncü ülke parası yerine Türk lirası ve yuanın kullanılmasının önündeki engellerin kalkmış olması sonucu gerçekleşti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası, Türk firmaların Çinli firmalar ile yerel para birimleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makro ekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik" dedi.Turkcell, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticileri ile gelecekteki ticaret anlaşmalarını Çin yerel para birimi ile yapma konusunda anlaştı. Turkcell ihtiyaç duyulan Çin Yuanı finansmanını, Türkiye Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası ile oluşturduğu para takasına dayalı altyapı üzerinden sağlayacak. Turkcell ve Huawei Türkiye, tüm kontratlarını yuan üzerinden yapma konusunda mutabık kaldı.