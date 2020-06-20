Türkiye’ye demir attılar

Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle kapalı olan deniz hudut kapıları açılır açılmaz dev yatlar soluğu Türkiye'de aldı. Rus oligarklar Bodrum kıyılarına yanaşmaya başladı. Türkiye'ye ilk demir atan yat 42 metre boyundaki Marshall Island bayraklı Oryx oldu. 15 Haziran'da da Rus işadamının sahibi olduğu İngiliz bayraklı, 60 metre uzunluğundaki Kaiser Yalıkavak Limanı'na yanaştı. Dün de 6.2 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın en zenginleri arasında yer alan Rus oligark Alexander Grigoryevich Abramov'un 80 metre uzunluğundaki yatı Titan, Bodrum'a geldi. 22 Haziran'da da yine Rus bir oligark Bodrum'a demir atacak.







HÜKÜMET HIZLI KARAR ALDI

Hükümetin son derece hızlı karar alarak deniz hudut kapılarını işlevsel hale getirdiğine dikkat çeken Yat Turizm Derneği Başkanı ve Begüm Yatçılık'ın sahibi Begüm Doğulu, "Türk deniz turizm sektörünün rekabet halinde olduğu Yunanistan ve Hırvatistan'a karşı kayıp yaşamasının önünü alındı. Yunanistan sadece mürettebat ile yatların giriş yapmasına imkân tanırken, sektörün Yunanistan ile olan ticari rekabette bir adım öne geçmesi sağlandı" dedi. Geçen yıl 3 bin 500 yabancı bayraklı yatın Türkiye'ye geldiğini ve bunun 200'ünün mega yat olduğunu hatırlatan Doğulu, "Virüsün dalgalı seyir izlemesi ve Avrupa'nın parayı kendi içinde tutabilmek için AB dışındaki ülkelere karşı vatandaşlarına seyahat uyarıları yapması gibi etkenler nedeniyle yüzde 40 daralma yaşayacağımızı öngörüyoruz. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen bu yıl 120 mega yat ülkemizde demirleyecek. Totalde de 2 bin yabancı bayraklı yat gelecek" diye konuştu.







KIŞLAMA YAPMALARI SAĞLANMALI

Yatların kışlama yaptıkları İtalya ve İspanya'nın pandemi sürecinde sınıfta kaldığına dikkat çeken Doğulu, şöyle devam etti: "Türkiye sağlıkta çok başarılı bir sınav verdi. Şimdi sıra özel sektörde. İyi pazarlama taktikleri ile bu yatların Türk limanlarında kışlama yapmaları için çalışmalıyız. Eğer kışlama yapmalarını sağlayabilirsek geçen yıl yatçılıktan elde edilen 200 milyon euro geliri yat sayısı daha az olsa dahi 300 milyonun üzerine taşırız."







TEDBİRLERİ ALDIK MARİNALAR HAZIR

Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, tüm marinalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talep ettiği hijyen genelgesinin uygulandığını söyledi. Özatağ, "Marinalarda ziyaretçiler ve çalışanların girişte ateşi ölçülüyor. Herkes maske takıyor, sosyal mesafenin korunması için bütün personel bilgilendirildi. Zemin işaretlemeleri yapıyoruz. Kişisel kullanım için marinalarımız birçok noktaya el dezenfektan otomatları yerleştirdi" ifadelerini kullandı.







POZİTİF BİR SEZON OLACAK

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan, 1 Haziran'dan itibaren insan ve tekne trafiğinde ciddi bir hareketlilik başladığını belirterek, "Gelen rezervasyon talepleri bu sezonun deniz turizmi açısından pozitif geçeceğini gösteriyor" dedi. Yalıkavak Marina'nın virüse karşı dezenfeksiyon prosedürlerini uyguladığını ve personel eğitimlerini verdiğini aktaran Akaltan, "Bu temizlik ve hijyen uygulamaları marina bağlama, çekek ve halka açık alanlar, tüm mağaza, restoran, kafe ve ofis binalarını kapsıyor. Teknede kalan kaptanların dahil olduğu bir haberleşme ağı kurduk ve güncel bilgileri buradan paylaşıyoruz" dedi.

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