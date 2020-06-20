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Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları hayata geçireceğiz

ANKARA
Giriş Tarihi: 20.6.2020 ABONE OL
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları hayata geçireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz" dedi.
Bakan Berat Albayrak, FİKKO toplantısı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz."
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Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları hayata geçireceğiz
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